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世卫欧洲区域办事处呼吁应对新冠要注重公平原则

2021年04月07日21:14 | 来源：新华社
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　　新华社哥本哈根4月7日电（记者林晶）4月7日世界卫生日到来之际，世界卫生组织欧洲区域办事处发表公报说，新冠大流行影响了全人类，但有些人状况更差，因为他们从事的工作、生活和生计不安全。世卫组织欧洲区域办事处主任克卢格呼吁，现在应该“公平对待每个人”。

　　公报说，因为贫困、性别、种族、教育、职业、移民身份、残疾和歧视等原因，新冠大流行使现有不平等现象加剧，新的风险正在形成。受疫情打击最严重的人也是受国家政策和制度保护最少的人。“为什么有些人对新冠疫情影响的感觉更强烈？很简单，在就业、住房、社区、社会支持和医疗保健等方面，形势对他们不利。”

　　公报指出，首先，贫困是新冠感染和过早死亡的风险因素之一。最易感染新冠病毒的人包括生活在贫困地区、面临贫穷或社会排斥风险的人。例如，瑞典低收入地区30%的居民新冠检测呈阳性，而高收入地区这一比例仅为4.1%。

　　其次是性别不平等。全球范围内，女性占卫生和社会护理工作人员的70%，也就是说女性在一线卫生工作者中占比更高。德国、意大利和西班牙的最新数据显示，女性卫生工作者中确诊的新冠病例数比其男性同行中发现的确诊病例数高出两到三倍。

　　第三是民族和种族带来的影响。新冠大流行期间，黑人和少数族裔群体发生严重感染和过早死亡的风险“高得不成比例”。例如，英国34.5%的重症新冠患者是黑人、亚裔或其他少数族裔。

　　第四，被拘留和接受特殊护理的人群面临更高风险。在比利时、法国、爱尔兰、意大利和西班牙，42%至57%的新冠死亡病例发生在老年人长期护理机构。

　　公报呼吁政府和社区共同努力，消除不平等的根源，将包容性和公平性放在所有复苏对策的核心位置，以创建一个更公平、更健康的世界。

(责编：张信凤、杨牧)

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