人民网北京4月7日电 据外交部网站消息，外交部发言人赵立坚主持今日例行记者会。问答实录如下：

新华社记者：昨天，中方发布了《人类减贫的中国实践》白皮书，同国际社会分享中国减贫经验。在全球贫困状况依然严峻、一些国家贫富分化加剧的背景下，中国的减贫实践对全球减贫进程有何意义？

赵立坚：中方昨天发布了《人类减贫的中国实践》白皮书，全面回顾中国共产党团结带领中国人民与贫困作斗争，特别是中共十八大以来打赢脱贫攻坚战的伟大历程，介绍人类减贫的中国探索和实践，分享中国扶贫脱贫的经验和做法。

中国始终坚持以人民为中心，把减贫摆在治国理政突出位置，用发展的办法消除贫困，立足实际推进减贫进程，发挥贫困群众主体作用，汇聚各方力量形成强大合力，走出了一条中国特色减贫道路。

关于中国减贫成就，我给大家介绍三个数字。一是改革开放以来，按照现行贫困标准计算，中国7.7亿农村贫困人口摆脱贫困；二是按照世界银行国际贫困标准，中国减贫人口占同期全球减贫人口70%以上；三是中国提前10年实现《联合国2030年可持续发展议程》相关减贫目标。中国减贫实践不仅使数亿中国人过上了美好生活，也显著缩小了世界贫困人口的版图，扩展了人类战胜贫困的能力疆界。这不仅是中华民族发展史上具有里程碑意义的大事件，也是人类减贫史上的大事件。

中国减贫实践表明，贫困并非不可战胜。中国特色减贫道路为破解现代国家治理难题提供了思路和借鉴。中国愿同各国继续加强减贫交流合作，为构建没有贫困、共同发展的人类命运共同体作出更大贡献。

彭博社记者：美国国务院发言人普莱斯表示，在2022年北京冬奥会问题上，美将继续与盟友协商，明确共同关切并制定共同策略。你对此有何回应？中方是否担心相关讨论会导致对北京冬奥会的全面或部分抵制？

赵立坚：关于你提到的有关美方涉北京冬奥会的表态，我们看到报道称，美国国务院发言人已经作出了澄清。美方说没有抵制北京冬奥会的想法。

我想强调的是，所谓新疆存在“种族灭绝”的说法是彻头彻尾的世纪谎言。我们已经在多个场合介绍过新疆各方面的真实状况。美方如果执意对事实和真相视而不见，刻意地基于这些谎言对中国进行攻击抹黑是必定要“翻车”的，不仅会损害美国自身的信誉和利益，也必将遭到中国人民的坚决反对和中方的有力回应。

至于所谓联手抵制北京冬奥会的说法，我也想强调，将体育运动政治化有违奥林匹克宪章精神，损害的是各国运动员的利益和国际奥林匹克事业，包括美国奥委会在内的国际社会不会接受。我们有信心与各方一道，将2022年北京冬奥会办成一届非凡、卓越的奥运盛会。

《中国日报》记者：国际货币基金组织（IMF）6日发布《世界经济展望报告》，预测2021年和2022年全球经济将分别增长6%和4.4%。其中，中国经济分别增长8.4%和5.6%。此外，IMF还发布《全球金融稳定报告》称，中国采取的措施迅速有效，得以比其他任何国家更快走出疫情危机。中方对此有何评论？

赵立坚：我们注意到有关报告。年初以来，随着新冠疫苗的陆续推广接种和各国恢复经济的不懈努力，世界经济出现回暖迹象，IMF预计全球复苏势头较前更加强劲。这是各国积极开展抗疫国际合作、大力推动复工复产的结果，彰显了国际社会加强团结协作、携手应对全球性危机的必要性、有效性。

去年以来，面对疫情扩散蔓延和世界经济深度衰退等多重冲击，中国及时果断采取有效宏观政策，统筹推进疫情防控和经济社会发展，推动中国经济在2020年率先走出危机、恢复到疫前水平，为世界经济复苏发展注入强劲动力。IMF进一步上调中国增速预测，也反映了国际社会对中国政策措施的肯定和对中国发展前景的坚定信心。

也要看到，当前疫情仍在全球扩散蔓延，各国复苏路径出现分化，世界经济复苏势头仍很不牢固，发展前景存在巨大的不确定性，疫情的深层次影响也还在不断发酵。国际社会应继续勠力同心、砥砺前行，共同推动世界经济实现强劲、平衡、可持续的复苏发展。

作为负责任大国，中国将继续统筹推进疫情防控和经济社会发展，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，全面提高对外开放水平，坚定不移推动高质量发展。我们将与各国一道，坚持建设开放型世界经济，加强宏观经济政策协调，不断增进国际抗疫合作，推动国际经贸合作早日恢复正常，更好维护产业链供应链顺畅稳定，为世界经济稳定作出积极贡献。

《环球时报》记者：美国国务院发言人普莱斯6日表示，在涉及到美方关切的中国在新疆实施“种族灭绝”等严重侵犯人权行为的问题上，美方的举措是有意义的。中方对此有何评论？

赵立坚：我们多次说过，所谓新疆“种族灭绝”是荒谬之极的世纪谎言。美方越是“孜孜不倦”地炮制涉华人权谎言，伪装成人权“卫道士”，越说明它对自己积重难返的人权状况心虚不已，只能靠将脏水泼向别人以转移视线。这套蒙蔽世人的伎俩不会得逞。

美国的人权遮羞布早已遮不住其作过的恶，历史和现实都已记录下它侵犯人权的条条罪状。下面我就给大家列举几条：

第一宗罪：殖民主义。美国历史上对印第安人进行系统性种族清洗和大屠杀，犯下罄竹难书的种族灭绝罪行和反人类罪。美国在建国后近百年时间里，通过西进运动大肆驱逐、屠杀印第安人，美国印第安人人口从15世纪末的500万骤减至20世纪初的25万。

第二宗罪：种族主义。在美国，种族主义是全面性、系统性、持续性的存在。联合国消除种族歧视委员会早就指出，美国非洲裔在健康、就业、教育和公平审判等方面的权利面临系统性的种族主义。疫情暴发以来，针对亚裔的仇恨犯罪从去年3月以来增长了150%。今年联合国人权理事会审议美国国别人权报告时，有110多个国家对美国人权问题提出了批评，要求美国切实解决自身存在的种族歧视等系统性问题。

第三宗罪：输出动乱。2001年以来，美国在全球约80个国家以“反恐”之名发动的战争、开展的军事行动夺去超过80万人的生命，其中平民约33万人，阿富汗、伊拉克、叙利亚等国几千万人流离失所。美西方支持策动“阿拉伯之春”，造成了西亚北非很多国家至今仍处于动荡之中。

第四宗罪：干涉主义。美国多年来打着人权高于主权的旗号，无视《联合国宪章》尊重国家主权和不干涉内政原则，对主权国家大打出手，美国还对有关发展中国家实施单边制裁，导致严重人道主义危机。试问：覆巢之下，焉有完卵？若国家主权沦丧，人权又怎能保障？

第五宗罪：双重标准。美国无视新疆发展繁荣的现实和2500万各族群众团结和睦的事实，仅仅依据几个所谓“证人”的说法，就随意给中国扣上“种族灭绝”的帽子。为中国新疆维吾尔族穆斯林群众“殚精竭虑”的美国政府又是如何对待本国穆斯林的呢？“9·11”事件后，一些美国城市的穆斯林社区甚至发生打砸洗劫清真寺等极端行为，穆斯林群体成为白人暴徒的袭击对象。2017年，美国上届政府出台“禁穆令”，使美国成为世界上唯一专门针对穆斯林群体颁布禁令的国家。美国一项民调显示，80%以上的受访者认为穆斯林在美国面临歧视。

长期以来，美国一边自欺欺人标榜自己是所谓的“人权楷模”，一边肆无忌惮在人权问题上玩弄双重标准，将人权作为维护自身霸权的工具。我们奉劝美方，放下傲慢与偏见，正视、检视自身存在的严重人权问题，并采取切实措施加以改进，而不是对别的国家指手画脚、说三道四。

路透社记者：土耳其方面周二召见了中国驻土大使．此前中国驻土使馆称，其有权对土反对派领导人批评中国“侵犯”维吾尔族人权益的言论作出回应。你对此有何评论？

赵立坚：关于日前土耳其个别人士在推特上公然为恐怖分子张目、挑战中国主权和领土完整，甚至公然煽动分裂中国的错误言论，中国驻土耳其使馆第一时间阐明了中方严正立场。中国驻土耳其使馆的有关回应完全正当合理，无可指责。

土耳其自身也长期遭受恐怖主义和分裂势力之苦。我们希望土方各界人士正确、理性、客观看待中方维护国家主权和领土完整的坚定立场以及采取的反恐和去极端化举措，与中方一道，以实际行动维护中土战略合作关系大局。

澎湃新闻记者：据报道，联合国人权理事会3名特别报告员最近发布了一封致美政府的联名信函，指控美政府和军方持续侵犯关岛查莫罗土著人的人权，对美国在没有与查莫罗人民进行充分协商的情况下在关岛增强军备，以及由此带来的对土著土地、资源、环境和文化权利的威胁表示严重关切。美政府尚未就此作出任何回应。中方对此有何评论？

赵立坚：我注意到你提到的有关报道。

我看到有报道称，关岛作为美国的海外属地，其居民至今仍是拥有美国国籍的“二等公民”，至今没有在美国大选中投票的权利。他们的家园被美国视为亚太地区的军事前哨，民用土地不断被侵占，三分之一的领土已经被美国打造成了军事基地并还在不断扩建。这严重冲击当地旅游业，威胁土著人经济生活。

中方一贯坚定支持非殖民化事业，支持联合国在非殖民化问题上发挥应有作用。我们敦促美方正视自身人权问题，以实际行动保护关岛土著居民的合法权益。

法新社记者：帕劳总统最近接受采访称，台湾是“民主国家”。帕劳将坚持与台湾的“外交关系”，不会与中国大陆建交。中方对此有何回应？

赵立坚：我们对你提到的有关言论坚决反对。众所周知，“一个中国”原则是世界上绝大多数国家都奉行的国际关系基本准则。

外交部和湖北省人民政府将于4月12日下午4点45分在外交部南楼蓝厅，以线上线下结合方式举行主题为“英雄的湖北：浴火重生，再创辉煌”外交部湖北全球特别推介活动。国务委员兼外长王毅将出席并致辞，湖北省委书记应勇、省长王晓东、武汉市委书记王忠林将出席并作推介，外国驻华使节代表和为武汉抗疫作出贡献的国际友人代表将应邀发言。这是外交部在疫情后举行的首场省区市全球推介活动。

2020年面对新冠肺炎疫情严重冲击，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，全国各族人民、各条战线众志成城抗击疫情，打赢武汉保卫战、湖北保卫战，取得疫情防控重大战略成果。英雄的湖北人民、武汉人民舍小家为大家，为疫情防控付出了巨大牺牲，为支持全球抗疫作出了重大贡献。除展示湖北和武汉抗疫成就外，此次全球推介活动还将呈现战胜疫情后的湖北和武汉经济社会全方位发展的新面貌，介绍湖北贯彻新发展理念，推动高质量发展的新前景，推介加大对外开放的新举措，为各国与湖北加强交流合作搭建新桥梁。欢迎大家，特别是在场的中外记者踊跃报名、采访报道此次活动。外交部新闻司将就此发布通知，请大家保持关注。

(责编：张信凤、刘慧)