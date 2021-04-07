新华社维也纳4月6日电（国际观察）伊核僵局现转机 实质突破有难度

新华社记者于涛 刘品然 高文成

伊朗核问题全面协议联合委员会政治总司长级会议6日在奥地利首都维也纳举行，讨论美伊恢复履约问题。会后多方表示，会谈具有“建设性”。

分析人士认为，本次会议为美国重返伊核协议、早日恢复协议完整和有效执行创造了机会，但鉴于目前美伊双方在关键问题上分歧依旧，未来谈判想要在短期内取得突破性进展并不容易。

积极进展

当天的会议由欧盟对外行动署副秘书长莫拉主持，伊朗副外长阿拉格希以及俄罗斯、英国、法国、德国的相应官员与会，中国常驻维也纳联合国代表王群出席。因美国已退出伊核协议且伊方拒绝与美方直接对话，美方代表并未出席。不过据报道，美国总统伊朗事务特使马利率代表团已抵达维也纳，欧盟代表会通过“穿梭外交”方式沟通美国和伊朗方面的意见。

莫拉6日晚在社交媒体上说，会谈具有“建设性”，与会者都希望开启联合外交进程，由两个专家工作组来负责核协议执行和对伊制裁解除事务。据报道，两个工作组将分别负责细化伊美在这两方面可操作的具体内容。

据伊朗外交部6日发表的声明，阿拉格希在会议上表示，伊朗已准备好在核实制裁解除后，立即撤销突破协议限制的举措，完整履行伊核协议。美国国务院发言人普赖斯当天说，尽管美方此次没有与伊方直接对话，会议仍是具有建设性的一步。

王群在接受媒体采访时表示，这次会议启动了两个进程，一是核领域和制裁解除工作组工作进程，二是与美“近距离接触”进程。他认为，会议是在伊核问题局势处于关键阶段召开的一次重要会议。

矛盾仍存

2015年7月，伊朗与美、英、法、俄、中、德六国达成伊核协议，伊朗承诺限制其核计划，以换取国际社会解除对伊制裁。2018年5月，美国政府单方面退出伊核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行伊核协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。

分析人士指出，此次会议为实现美国重返协议、伊朗再次完全遵守协议的目标带来曙光，但美伊在先解除制裁还是先履约以及是否可以“分步走”等问题上矛盾依旧。

伊朗政府近期密集发声，要求美国一次性解除所有对伊制裁，拒绝任何“分步走”方案。阿拉格希在会上表示，美国解除对伊制裁是美重返伊核协议的第一个也是最必要的步骤。而美方则多次明确表示，美国不会首先解除制裁，不会为了向伊朗示好而单方面做出让步。

西北大学中东研究所副教授王晋认为，目前美伊双方立场未出现过多松动，都希望对方率先行动，如果未来找不到办法，将很难打破“第一步僵局”。

王群指出，美前政府单方面退出伊核协议并对伊朗极限施压，是造成伊核局势持续紧张的根源。美国早日重返全面协议，是破解当前伊核局势的钥匙。受害方的正当要求应首先得到确认和满足，而不是加害方，这涉及到一个基本是非问题。作为一项基本原则，美方理应取消所有对伊非法制裁，伊方则在此基础上恢复全面履约。

突破不易

据媒体报道，在6日会议后，两个工作组将立即投入工作，预计9日提交报告，届时联合委员会将再次召开会议。包括国际危机组织伊朗问题专家瓦埃兹在内的多名分析人士预计，鉴于目前阻力重重，谈判很难在短时间内取得突破性进展。

除了谁先让步问题，美国应解除哪些制裁也是症结所在。美国的制裁除了针对伊朗核项目的，还有以侵犯人权、涉嫌恐怖主义等名义实施的。目前美方考虑解除的是与核项目有关的制裁，而不包括以其他理由实施的制裁，但这一做法未必能令伊朗满意。此外，瓦埃兹指出，伊朗要求的核实美方取消制裁在执行层面也有一定困难，目前并没有能确保有效解除制裁的监督机制。

分析人士同时指出，来自美伊各自国内的压力也会影响谈判进程。在美国，不仅国会共和党议员反对重回伊核协议，总统拜登所在的民主党的一些重量级议员也持保留态度，希望拜登政府在谈判中能给协议增加限制伊朗地区行为和弹道导弹项目的新条款。而在伊朗，目前强硬派掌控议会且6月将迎来总统选举，强硬派不愿看到以现任总统鲁哈尼为代表的温和派在选举前取得外交成绩。这些因素无疑会压缩双方在谈判中的妥协空间。

清华大学伊朗问题专家刘岚雨认为，即使美国重返伊核协议问题在未来得到一定程度的解决，也不意味着美伊之间对立冲突的终结。两国在制裁与反制裁、地区政策、伊朗导弹项目等问题上的争斗还将继续。（参与记者：李骥志）

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