新华社华盛顿4月6日电 题：世界经济难题凸显多边主义价值

新华社记者许缘 高攀

国际货币基金组织（IMF）6日发布《世界经济展望报告》，上调2021年全球经济增长预期，但强调复苏前景仍存极大不确定性，新冠疫情、贫富差距和债务问题等将继续困扰全球经济健康发展。一些国际组织和智库指出，世界经济难题凸显多边主义价值，加强多边合作是破解之道。

合作抗击疫情是当务之急

IMF在报告中强调，加强多边合作确保疫苗在全球范围内公平分发，是控制疫情、保证全球经济持续复苏的当务之急。

IMF在报告中预计，今年全球经济将增长6%，较1月份预测值上调0.5个百分点。由于全球主要经济体采取前所未有的政策应对措施，疫情对全球经济的创伤或小于2008年国际金融危机。此外，全球经济增长前景仍具有高度不确定性，将主要取决于疫情发展，包括新冠疫苗对变异病毒的有效性，政策行动对减少长期经济损伤的效果等。

IMF首席经济学家戈皮纳特在报告中写道，目前疫苗生产仍面临原料供应不足等诸多严峻挑战；占全球人口16%的高收入经济体预先购买了全球一半的疫苗，造成众多低收入经济体无法获得疫苗，全球范围内疫苗分配极不公平。

戈皮纳特认为，各经济体应共同努力解决疫苗生产瓶颈，提高产量；应为低收入经济体提供抗疫资金并避免疫苗出口限制等措施，确保各经济体普遍享有疫苗获取渠道，从而迅速战胜疫情。

联合国秘书长古特雷斯此前也表示，实现“疫苗平等”是国际社会目前面临的“最大的道义考验”。如果新冠病毒在无法广泛接种疫苗的贫困经济体疯狂变异，将反过来侵害发达经济体。

国际合作助力缩小全球贫富差距

IMF认为，全球经济全面、均衡复苏和发展面临长期挑战。国际社会面临继续缩小低收入经济体和高收入经济体之间人民生活水平差距等艰巨任务，而强有力的国际合作对实现这一目标至关重要。

戈皮纳特指出，全球经济复苏的不均衡性主要体现在新兴市场和发展中经济体与发达经济体之间。

新兴市场和低收入发展中经济体在政策空间受限等影响下或将受到更严重冲击。IMF预测，2020年至2024年间，低收入经济体平均每年人均国内生产总值将比疫情前预测值损失5.7%，新兴市场经济体损失4.7%，而发达经济体损失2.3%。与疫情前预测值相比，2020年全球极端贫困人口或额外增加9500万。

报告指出，各经济体应共同努力，确保财政拮据的经济体能够为医疗和其他社会基础设施支出提供充足资金，从而使人均收入与发达经济体水平趋同。

此外，全球各经济体应合作解决贸易和技术紧张局势背后的经济问题，减少各经济体在多边贸易体系中的差距，以推动均衡增长。

谋求多边主义框架下的可持续发展

IMF及一些智库指出，政策制定者应着眼长远，在多边主义框架下助力后疫情时代全球经济可持续发展。其中，帮助财政拮据经济体应对债务难题和合力发展绿色经济是两个重要优先项。

由于疫情期间出台财政和货币刺激措施，一些经济体债务水平较疫情前显著提高，甚至面临主权债务违约风险。IMF执行董事会日前就新增6500亿美元特别提款权（SDR）展开初步讨论，以向全球经济体系提供额外流动性。同时，IMF还考虑让财政状况良好的成员重新分配SDR，以支持财政状况脆弱的经济体，帮助全球经济长期可持续发展。

美国智库彼得森国际经济研究所日前撰文呼吁，最大限度减少疫情期间的人力和经济成本是一项重要的集体利益，国际金融架构需为此做好更充分的准备。国际社会应基于多边框架设立专门应对全球性疫情的贷款机制，帮助脆弱经济体抵御疫情引发的经济危机。

除应对眼下疫情导致的全球经济危机以外，IMF还呼吁政策制定者在后疫情时代加强政策合作，注重建设有韧性、包容性和绿色的全球经济，包括投资绿色基础设施以缓解气候变暖，增加社会援助和社会保险以遏制不平等加剧，提高产能并适应数字化经济发展等。

(责编：艾雯、刘叶婷)