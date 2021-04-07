新华社联合国4月6日电（记者王建刚）联合国儿童基金会执行主任亨丽埃塔·福尔6日发表声明，敦促相关各方采取紧急措施，加快新冠疫苗生产、分发以及公平获取的速度。

福尔首先呼吁新冠疫苗知识产权持有者自愿和主动授权以使相关知识产权简单化，其次敦促相关国家摒弃疫苗民族主义，同时将“超量”订购的疫苗立即向“新冠肺炎疫苗实施计划”出借、发放或捐赠大部分甚至所有今年多余的剂量，以便将其公平地分配给其他国家。

福尔说，在短短一年多的时间里，科学家、企业、政府等聚集在一起，研制出新冠疫苗并确保其安全及时地用于接种。她说：“然而战斗还没有结束。变异病毒在全世界不断出现，每一种变异都有造成全球性（抗疫）重大挫败的风险。一些国家已订购了足够剂量的疫苗，可以为其公民接种多次，而另一些国家甚至还未收到过一剂疫苗。这威胁到我们所有人。”

福尔表示，为彻底战胜新冠病毒，各国必须朝着真正使所有人都能公平获得疫苗的方向努力。她说：“我们越早这么做，我们以及我们孩子的生活就会越早恢复正常。”

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