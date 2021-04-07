新华社安卡拉4月6日电（国际观察）“胡萝卜加大棒” 土欧关系改善但变数犹存

新华社记者郑思远 施洋

欧洲理事会主席米歇尔和欧盟委员会主席冯德莱恩6日一同出访土耳其，并与土耳其总统埃尔多安举行会谈。双方表示将在多个领域加强合作。

分析人士指出，欧盟两位领导人同时出访土耳其“实属罕见”，体现出欧方对改善欧土关系的重视。尽管土欧互有所需，但鉴于双方多年来积累了不少分歧，欧盟将根据土耳其未来“表现”决定其对土态度，双方关系发展前景仍不明朗。

加强合作

冯德莱恩在会谈后发表的声明中表示，土耳其对以建设性方式与欧盟重启谈判表现出兴趣，“我们访问土耳其就是为了给双方关系带来新动力”。

冯德莱恩在声明中列出了会谈所涉及的4个重要领域，分别是经济合作、高级别对话、人员接触和交流、难民和移民领域合作。她表示，欧盟是土耳其最重要的贸易伙伴，双方将集中精力消除关税同盟协议中的困难，以加强双边贸易和升级协议；气候变化和公共卫生领域将是双方高级别对话的重要议题；欧盟还将继续支持土耳其收容叙利亚难民。

米歇尔在会后发表声明说，欧盟准备提出一项具体议程，以加强与土耳其在经济、移民和社会联系方面的合作。

土耳其总统府新闻办公室在会谈后发表声明说，土方希望欧盟采取具体步骤支持积极的议程。双方在应对难民问题上应负有共同责任，有必要紧急续签移民协议，以应对该地区新一波难民可能造成的不稳定和人道主义危机。

土耳其敦促欧盟续签关税同盟协议，启动签证自由化程序，以使土公民在欧盟境内自由旅行。土方重申，其最终目标是正式加入欧盟。

互有所需

土欧此次相互走近，是因为双方各有所需。身为欧盟的“邻居”，土耳其一直努力加入欧盟，早已获得候选国资格并在2005年就启动了入盟谈判。但由于一些欧盟国家反对以及欧盟声称土耳其未能达到其主要政治标准，土耳其入盟之路并不顺利。

而欧盟近年来受难民问题困扰，希望作为叙利亚难民主要入欧通道的土耳其在控制难民方面发挥作用。双方2016年达成协议，欧盟以提供资金援助等条件换取土耳其在本国安置叙利亚难民。但土耳其一直指责欧盟未能完全履行在协议中的承诺，甚至威胁放任难民涌入欧洲。

除了上述矛盾，双方在其他一些问题上龃龉不断，其中包括土耳其与希腊和塞浦路斯在东地中海的天然气资源归属争端。不过，随着土耳其近几个月来在东地中海争端上态度有所软化，欧盟对土态度也转向积极。今年3月底举行的欧盟峰会发表声明说，欧盟将加强与土耳其在有共同利益领域的合作，包括扩大关税同盟、加强应对气候变化合作和反对恐怖主义等。冯德莱恩和米歇尔当时还表示，土耳其显现出“更具建设性的态度”，欧方希望推动与土方关系发展。舆论认为，此次两位欧盟领导人同时访问土耳其，无疑再次表明欧方改善欧土关系的迫切意愿。

变数犹存

不过，欧盟领导人此次在列出双方合作“清单”的同时，也明确指出“清单”能否落实取决于土耳其的“表现”。

冯德莱恩称，欧盟的目标是建立“诚实的伙伴关系”，使双方能够“更坦率地”处理分歧。她还强调“基本权利和法制”，要求土耳其履行其承诺的“尊重国际人权规则和标准”。

米歇尔对东地中海局势最近进展给予肯定，称这一趋势需要“保持和加强”，欢迎土耳其继续与希腊进行探索性会谈。他说，发展与土耳其的“合作、互利”关系具有战略意义，但欧盟同时坚决捍卫自身和成员国利益。他希望土耳其以“坚定和可持续的方式”抓住机会，并称欧盟将在6月举行的欧洲理事会会议上评估进展。

土耳其外交政策分析师塞尔坎·德米尔塔什认为，欧盟对土耳其采取“胡萝卜加大棒”的政策，迫使土耳其缓解东地中海紧张局势，土欧未来关系将在很大程度上取决于东地中海局势是否稳定。（参与记者：陈文仙、李骥志）

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