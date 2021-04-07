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俄罗斯拒绝美国参与乌克兰东部局势协调会谈

2021年04月07日16:08 | 来源：新华社
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新华社莫斯科4月7日电（记者鲁金博）俄罗斯副外长里亚布科夫7日表示，鉴于美方立场，美国将无缘参与协调乌克兰东部问题的“诺曼底模式”会谈。

俄罗斯媒体援引里亚布科夫的话报道说，俄美双方代表6日就乌东局势进行了会谈。俄方向美方表明，乌克兰当局及其背后以美国为首的西方国家应考虑挑衅将导致的后果。俄方认为，鉴于美方在乌克兰东部问题上的立场，美国不能参与协调当地局势的“诺曼底模式”会谈。

此外，里亚布科夫还表示，俄驻美国大使阿纳托利·安东诺夫近期还不会返回美国，他返美的日期取决于美方为实现与俄关系正常化做出的努力。

此前受俄美关系紧张影响，俄外交部于3月下旬宣布召回安东诺夫，以讨论俄美关系前景。

乌克兰东部地区局势近来再趋紧张。乌克兰方面3月30日称，俄方在俄乌边境地区集结军队，对乌国家安全构成严重威胁。俄总统新闻秘书佩斯科夫4月1日说，北约国家及其他势力的军事力量在俄边境地区正变得更为活跃，这迫使俄方保持警惕。俄罗斯正采取必要措施确保本国边境安全。

2014年4月，乌克兰东部顿巴斯地区爆发乌政府军和民间武装间的大规模冲突。经国际社会斡旋，冲突双方分别于2014年9月和2015年2月在明斯克达成停火协议，此后大规模武装冲突得到控制，但小规模交火时有发生。

“诺曼底模式”来源于2014年6月在法国举行的诺曼底登陆70周年国际纪念仪式，当时俄罗斯、德国、法国、乌克兰四国领导人在活动期间就乌克兰局势进行了一系列磋商。

(责编：艾雯、刘叶婷)

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