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耶伦称美国将扩大气候融资规模

2021年04月07日16:07 | 来源：新华社
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新华社华盛顿4月6日电（记者高攀 许缘）美国财政部长耶伦6日表示，美国将寻求扩大气候融资规模，撬动私人投资，与国际社会密切合作应对气候变化。

耶伦当天在参加“财政部长气候行动联盟”举行的会议上说，应对气候变化需要强有力的全球合作。目前拜登政府已宣布应对气候变化策略，并将在本月举行的领导人气候峰会上宣布2030年温室气体减排目标，美国财政部将在其中发挥重要作用。

耶伦指出，美国财政部正通过美国金融稳定监督委员会和参加国际论坛来了解和减缓气候变化对金融体系和宏观经济稳定构成的风险，同时鼓励金融机构使其投资组合和策略与《巴黎协定》目标保持一致。

耶伦表示，财政部正与白宫、国会及其他部门合作，以确保国内经济计划和税收政策支持美国气候变化目标，包括建立适应气候变化的基础设施和推动向“脱碳”经济转型。美国还寻求扩大气候融资规模，撬动额外私人投资，支持多边开发银行开展与《巴黎协定》目标一致的融资活动。

“财政部长气候行动联盟”成立于2019年，目前共有60个成员国。该联盟旨在通过财政政策和私人融资支持气候行动，提供技术援助和分享行之有效的政策理念。

在特朗普政府期间，美国于2020年正式退出应对气候变化的《巴黎协定》。今年1月拜登上任后，美国于2月正式重返该协定。

(责编：艾雯、刘叶婷)

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