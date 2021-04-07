新华社日内瓦4月6日电（记者刘曲）世界卫生组织6日发表新闻公报说，在4月7日世界卫生日到来之际，呼吁各国采取紧急行动以应对因新冠疫情而加剧的国家内部及国家之间在健康和福祉方面的不平等现象。

世卫组织称，全球人口在生活条件、卫生服务以及获得资金、资源等方面的不平等现象由来已久。而在各国内部，那些生活贫困、遭社会排斥以及日常生活和工作环境恶劣的人群感染和死于新冠的人数较多。

世卫组织总干事谭德塞在新闻公报中表示，社会不平等和卫生系统差距助长了新冠大流行。各国政府必须为加强本国卫生服务进行投资，消除影响广大民众使用卫生服务的障碍，使更多人能够过上健康生活。他说：“将卫生投资作为发展动力正当其时。”

为应对上述不平等现象，世卫组织呼吁各国在继续抗击新冠疫情之际，应抓住机会，采取5项紧急行动，以更好地开展疫情之后的重建工作。

首先，应在国与国之间以及各国内部加快公平获取新冠应对技术的速度，这些技术包括快速检测设备、呼吸机、新冠药物和疗法、疫苗等。

其次，各国应加大对初级卫生保健系统的投入。世卫组织建议对初级卫生保健追加的资金投入应相当于国内生产总值的1%。此外，各国政府还需着力改善卫生工作者短缺现象。

第三，各国应重视卫生和社会保护。为应对疫情导致的失业、贫困加剧、教育中断等，一些国家制定了扩大社会保护计划，并开始就今后如何继续向社区和居民提供协助展开对话。应确保在这些领域的宝贵投资对最需要帮助的人群产生最大影响。

第四，应建设安全、健康、包容的社区，比如改善交通系统以及供水和卫生设施等。同时，应为农村社区提供卫生保健及用水和环卫设施等基本社会服务。

第五，各国还应加强数据和卫生信息系统建设，这是查明和处理不平等问题的关键。监测卫生不平等现象应成为各国卫生信息系统不可分割的一部分。

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