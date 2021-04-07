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芝加哥、纽约、华盛顿……上周末美国多地发生枪击案超220起

2021年04月07日14:53 | 来源：央视新闻客户端
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在刚刚过去的周末，美国多地接连发生多起枪击案，受害者中不乏妇女和儿童。枪支管控不力导致恶性案件频发，一些父母不幸失去了子女，一些儿童无家可归，而一些不幸目睹了案发过程的受害者家人，更是遭受了巨大的心理创伤。

当地时间4日晚间，美国亚拉巴马州伯明翰市一处公园内发生枪击案，导致1名女子当场死亡，另有5人受伤，伤者中包括4名5岁到17岁的孩子。当地警方透露，案发时有上百人聚集在公园内举行活动，期间有两伙人发生口角冲突并最终拔枪相向。现场证据显示，双方交火中至少开了30枪以上。

同一天，美国得克萨斯州休斯敦市也发生了一起枪击案。遇害者为一名男子，其未成年女儿目睹了父亲遇害的整个过程。当地警方表示，4日晚，遇害者一家来到一家餐厅就餐，不料用餐后返回车内的过程中遭遇抢劫，并最终演变为枪击事件。

所幸案发当时，受害者女儿已经返回车内，并未受到伤害，然而目睹整个案发过程仍然给她幼小的心灵造成了极大打击。

此外，在刚刚过去的周末，美国芝加哥市、纽约市、巴尔的摩市、华盛顿特区、达拉斯市及弗吉尼亚海滩等多地发生了共计227起枪击案，其中仅发生在田纳西州孟菲斯市和肯塔基州路易斯维尔市的枪击案，就导致了2名11岁以下的儿童死亡。

(责编：艾雯、刘叶婷)

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