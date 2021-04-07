近段时间以来，美国各大城市的亚裔连续多日举行游行示威，抗议针对亚裔的歧视行为和仇恨犯罪。当地时间4月4日，旧金山市大批市民聚集在市政厅附近进行“反仇视亚裔”集会。

当天，与会者身穿写有“亚裔人很强大”的T恤，手举“停止亚裔仇恨”等标语，反对近期接连发生的针对亚裔人群的仇恨犯罪。活动组织者为人们现场传授防身术，鼓励人们遭遇仇恨犯罪时勇敢自卫。

抗议活动组织者 武术教练 哈德逊·廖：我们不能坐等政策和政客，这需要长期的系统性改革，现在老人走在街上就可能被打死，你找谁说理去，目前类似的对话已经失去了方向，如果有人觉得这种事没什么不对，我怎么与他沟通呢，所以现在的重中之重是与亚裔同胞展开对话，因为很多人心中充满了恐惧，我不想让我的同胞生活在恐惧中，我不想让我的妈妈生活在恐惧中。

亚裔夫妇在自家门口遭抢劫 儿子持刀赶走劫匪

据美国广播公司报道，近日在美国加利福尼亚州奥克兰市，有四名歹徒对一对亚裔老人实施抢劫，随后被两位老人的儿子挥刀赶走。

美国广播公司3日公布了一段视频。视频中可以看到，有四名歹徒接近一对老年亚裔夫妇并实施抢劫。一名歹徒从女性脖子上抢下项链，其他歹徒从男性的口袋里抢走了一部手机和钥匙。紧接着，两位老人的儿子光着脚，手持菜刀冲了出来，将歹徒赶走。歹徒乘坐一辆黑色汽车逃离现场。

据美国广播公司新闻主播表示，两位被抢劫老人的儿子事后说，事发时间是当地时间3月29日下午4时30分左右，当时他的父母就站在自家的大门外，而他正在家中换衣服。听到母亲的叫声后，他光着脚就冲了出来。他表示，很庆幸自己当时在家，不然可能会有更糟糕的事情发生。

而就在这次抢劫事件发生的前一天，在距离这次事件发生地不到10分钟车程的地方，一对越南裔夫妇当着他们7岁女儿的面，被歹徒绑了起来，他们大部分积蓄和房子被洗劫一空。

越南裔女孩：我很害怕，他们（劫匪）可能还会回来，我不希望他们回来。

两起抢劫事件受害者都表示，他们对奥克兰警方的反应速度和重视程度感到不满，希望警方能采取具体行动。

美国亚裔比其他族裔面临更多歧视与仇恨

过去一年，美国亚裔遭受到越来越多的歧视。数据显示，在美国，亚裔比其他族裔面临更多的歧视行为和仇恨犯罪。

据美国反歧视团体“制止仇恨亚太裔美国人组织”近期的统计数据，过去不到一年时间里，该组织在全美收到近3800起针对亚裔美国人的种族歧视事件报告，包括言语攻击、人身伤害、打砸店铺等。该报告还显示，仅2021年美国就爆发了503起针对亚裔的仇恨事件。这些仇恨事件包括对亚裔的故意回避、诽谤乃至人身攻击，女性和老年人是他们主要的攻击目标。

另一份来自《纽约时报》的数据也显示，美国各个城市向警方报告的、针对亚裔的仇恨犯罪正在激增。《纽约时报》4月3日发表文章称，通过梳理自2020年3月以来针对亚裔的暴力事件发现，其中超过110起明显带有种族仇恨。

而这个数字仅仅是很小一部分，因为往往只有最严重的事件才会被媒体报道，针对亚裔群体的仇恨犯罪有可能被“大大低估”了。

(责编：艾雯、刘叶婷)