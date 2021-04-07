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中国常驻联合国副代表敦促推进马里政治进程

2021年04月07日13:59 | 来源：新华社
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新华社联合国4月6日电 中国常驻联合国副代表戴兵6日在安理会审议马里问题公开会上发言，敦促推进马里政治进程，改善该国安全形势。

戴兵说，当前，马里局势整体向好。马里政府推进过渡进程，在组建过渡机构、落实和平协议、筹备选举等方面取得积极进展。同时，马里仍面临恐怖主义、新冠疫情和人道危机等多重挑战。国际社会应保持对马里的关注和支持。

戴兵说，要保持马里政治进程的良好势头。马里政府制订了过渡时期行动纲领，下阶段主要工作是抓好落实，在协调推进选举筹备工作的同时，积极推动发展，改善民生，增强马里人民的获得感。和平协议签署方要巩固已有成果，坚定推进和平协议落实。

戴兵说，要综合施策改善马里安全形势。马里中部、北部恐怖活动猖獗，袭击事件频发，安全形势持续恶化，要根据秘书长报告建议，综合采取军事、政治、经济、司法和社会等手段予以应对。在打击恐怖组织的同时，努力消除滋生恐怖主义、极端主义的根源，做到标本兼治。

戴兵说，马里新冠疫情有所反弹，形势不容乐观，要有效加以应对。国际社会要向马提供抗疫支持，包括保障有需要的人及时公平获得新冠疫苗，遏制疫情蔓延。马里经济下行，去年有80万人返贫，300万人需要紧急粮食救援，大量民众流离失所。国际社会要加大帮扶力度，缓解马里民众困境。

戴兵说，要切实维护维和人员安全。今年联合国马里多层面综合稳定特派团（马里稳定团）多次遭袭，共有10名维和人员不幸遇难。马里稳定团成立以来已有240多名维和人员不幸牺牲。保障维和人员安全的任务十分紧迫，是各方共同承担的责任。要对这些袭击事件展开调查，把凶手绳之以法。

(责编：艾雯、刘叶婷)

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