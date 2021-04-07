席来旺

4月6日，国务院新闻办发布《人类减贫的中国实践》白皮书，从多个方面真实记录中国消除绝对贫困的伟大历程，全面介绍了人类减贫的中国探索和实践，深入分享中国扶贫脱贫的经验做法，生动展现了中国坚持以人民为中心、让人民过上好日子的坚定信念和务实行动，充分彰显了中国积极参与全球贫困治理、为建设更加美好的世界作出更大贡献的责任担当。中国减贫治理是对世界和平与发展事业的巨大贡献。

中国是全球减贫事业的贡献者。贫困是人类社会的顽疾，是全世界面临的共同挑战。改革开放40多年来，中国共产党带领全国人民开展了前所未有的大规模贫困治理，尤其是十八大以来，中国共产党动员全党全国全社会力量，以更大决心更强力度推进脱贫攻坚，在2020年全面建成小康社会取得伟大历史性成就，脱贫攻坚取得决定性胜利，创造了人类减贫史上的伟大奇迹。

中国减贫方案和成就得到国际社会普遍认可，一个占世界近五分之一人口的国家完成脱贫本身就是对世界的巨大贡献。中国以成功的实践积极落实了联合国千年发展目标，提前10年实现《联合国2030年可持续发展议程》减贫目标，不仅是中华民族发展史上具有里程碑意义的大事件，也是人类减贫史乃至人类发展史上的大事件，为全球减贫事业发展和人类发展进步作出了重大贡献，使世界脱贫事业向前跨出了巨大的一步。中国始终把自身命运与世界各国人民命运紧密相连，在致力于消除自身贫困的同时，积极参与国际减贫合作，做国际减贫事业的倡导者、推动者和贡献者，与各国携手共建没有贫困、共同发展的人类命运共同体。这无疑是中国共产党为世界和平与发展事业作出巨大历史贡献的又一生动案例。

中国的发展本身为促进世界和平与发展提供了生动范本。中国共产党确立以摆脱贫困、实现富强为发展目标，决定了中国发展有利于世界和平的必然性。和平发展是中国特色社会主义的必然选择。从改革开放以来中国的经济发展全过程可以看出，中国根本的发展目标，对内就是满足人民对美好生活的向往，中国经济发展的根本目的是本国国民的脱贫致富，这就从根本上决定了发展是解决自身的温饱问题，进而实现小康富裕；对外就是通过自身发展为人类的发展进步作出贡献，而不是谋求获取世界霸权。中国共产党、中国政府和中国人民爱好和平，中国一再承诺永不称霸、永不扩张、永不谋求势力范围，无意跟任何国家打冷战热战，坚持以对话弥合分歧，以谈判化解争端。中国是世界上最大的发展中国家，选择的道路是和平发展、开放发展、合作发展、共同发展，而不是像某些国家那样走向穷兵黩武与对外扩张。

中国的发展模式与发展道路给世界未来带来积极启示。摆脱贫困一直是困扰全球发展和治理的突出难题，中国以自身实践创造了减贫治理的中国样本。中国立足国情，深刻把握减贫规律，出台一系列超常规政策举措，构建了一整套行之有效的政策体系、工作体系、制度体系，走出了一条中国特色减贫道路。中国消除绝对贫困的成功实践和宝贵经验，深化了对人类减贫规律的认识，丰富发展了人类反贫困理论，提振了各国特别是广大发展中国家消除绝对贫困的信心，为其他国家选择适合自己的减贫发展道路提供了参考和借鉴，为破解现代国家治理难题、开辟人类社会发展更加光明的前景提供了中国方案。中国的减贫成就不仅极大地造福了中国人民，而且为全球贫困治理提供了可以借鉴的“中国经验”，具有重要的世界价值和全球意义。

（作者系中国国际问题研究基金会研究员、河南师范大学世界和平与发展研究院院长）

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