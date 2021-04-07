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博茨瓦纳和统会强烈谴责美西方不断炮制谣言和对华攻击

2021年04月07日09:02 | 来源：人民网-国际频道
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博茨瓦纳中国和平统一促进会会长南庚戌。图片来源：非洲华侨周报

人民网讯 日前，博茨瓦纳中国和平统一促进会暨博茨瓦纳华人慈善基金会2020年年会暨2021年第一次理事大会在线上举行。中国驻博茨瓦纳大使馆临时代办王帮富、和统会理事、中国援博医疗队队长陈登华、博茨瓦纳大学孔子学院院长蒲度戎及中资企业协会代表、华侨华人社团代表近40人出席会议。大会审议并通过了博茨瓦纳中国和平统一促进会会长南庚戌的工作报告及邱小兴执行副会长兼财务长的财务报告。

南庚戌在会务报告中与各位理事共同回顾了过去一年来的协会工作，并对未来的工作进行了部署。他说，过去一年来，博茨瓦纳中国和平统一促进会暨华人慈善基金会不断发挥协会优势，在抗击疫情、团结侨胞、帮助侨胞融入社会、开展慈善公益事业促进中博友谊等方面做出了积极努力，取得了一定成绩。

南庚戌表示，2021年是中博建交46周年，亦是博茨瓦纳和统会成立20周年。以此为契机，协会将秉承创会宗旨，结合以往工作经验，继续开展各类有助于促进侨胞发展、促进祖国和平统一等方面的相关活动。南庚戌表示，2021年将根据疫情择机举行“博茨瓦纳中国和平统一促进会暨华人慈善基金会20周年庆暨选举大会”，并将积极筹备第二届“非洲华侨华人民间外交论坛”。

针对近期美西方反华势力不断炮制谣言和对华攻击，南庚戌表示，连日来，美西方国家以所谓新疆人权问题为借口，勾结瑞士良好棉花发展协会（BCI）“抵制新疆棉花和纺织厂”，其行径粗暴干涉中国内政，严重违反国际法和国际关系基本准则，是对中国人民的严重挑衅，博茨瓦纳中国和平统一促进会对此表示坚决反对，并予以强烈谴责。

据了解，博茨瓦纳中国和平统一促进会暨华人慈善基金会联合其他社团特别成立了“博茨瓦纳华侨华人新冠确诊应急小组”，为旅博侨胞健康安全提供帮助。同时，应使馆委托，博茨瓦纳中国和平统一促进会承担了免费为旅博侨界提供连花清瘟胶囊等防疫物资的工作，并发起了向首例不幸因新冠去世的侨胞捐款的倡议。 

(责编：高歌、常红)

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