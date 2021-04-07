新华社维也纳4月6日电（记者于涛 李骥志）伊朗核问题全面协议相关方会议6日在奥地利首都维也纳举行，讨论美伊恢复履约问题。会后多方表示，会议具有“建设性”。

当天下午，伊核协议联合委员会政治总司长级会议在维也纳大酒店举行。会议由欧盟对外行动署副秘书长莫拉主持，伊朗副外长阿拉格希、俄罗斯、英国、法国、德国相应官员与会。中国常驻维也纳联合国代表王群出席。

据报道，尽管美国总统伊朗事务特使马利也率代表团抵达维也纳，但因美国已退出伊核协议且伊方拒绝与美方直接对话，美方代表未出席此次会议。欧盟代表作为调解人与各方进行磋商，再通过“穿梭外交”的方式沟通美国和伊朗方面的意见。

莫拉6日晚在社交媒体上表示，这次会议具有建设性，与会者的愿望一致，目标宏伟，都希望开启联合外交进程，由两个专家组来负责执行核协议与解除对伊制裁事务。莫拉说，作为协调员，他将继续与包括美国在内的有关各方分别磋商。

据伊朗外交部6日发表的声明，阿拉格希在会议上表示，美国解除对伊制裁是美重返伊核协议的第一个也是最必要的步骤。伊朗已准备好在核实制裁解除后，立即撤销减少履约的举措，完整履行伊核协议。

美国国务院发言人普赖斯6日在例行记者会上说，尽管美方此次没有与伊方直接对话，会议仍是具有建设性的一步。他同时表示，美方拒绝伊方提出的美国应首先解除对伊所有制裁的立场，但对与伊朗直接对话持开放态度。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊核协议。根据协议，伊朗承诺限制其核计划，国际社会解除对伊制裁。2018年5月，美国政府单方面退出伊核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行伊核协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。今年4月2日，伊核协议相关方代表举行视频会议，决定在维也纳继续召开会议，讨论美伊恢复履约问题。（参与记者：高文成、刘品然）

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