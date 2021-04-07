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土耳其和欧盟领导人就经济和移民等问题举行会谈

2021年04月07日08:43 | 来源：新华社
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　　新华社安卡拉4月6日电（记者郑思远 施洋）土耳其总统埃尔多安6日在首都安卡拉与到访的欧洲理事会主席米歇尔和欧盟委员会主席冯德莱恩举行会谈，讨论了在经济和移民领域加强合作等问题。

　　米歇尔在会谈后举行的新闻发布会上表示，欧盟准备提出一项具体议程，以加强与土耳其在经济、移民和社会联系方面的合作。

　　冯德莱恩表示，欧盟是土耳其最重要的进出口伙伴，双方将集中精力消除关税同盟协议中的困难，以加强双边贸易和升级协议。她说，气候变化和公共卫生领域也将是双方高级别对话的重要议题，欧盟还将继续支持土耳其收容叙利亚难民。

　　土耳其总统府新闻办公室在会谈后发表声明说，土耳其希望欧盟采取具体步骤支持积极的议程。双方在应对难民问题上应负有共同责任，有必要紧急续签移民协议，以应对该地区新一波难民可能造成的不稳定和人道主义危机。土耳其的最终目标是正式加入欧盟。

　　2016年，欧盟与土耳其就缓解欧洲“难民潮”危机达成协议，欧盟允诺以提供资金援助、重启土耳其入盟谈判、给予土公民免签待遇等条件换取土方在本国安置叙利亚难民。

(责编：崔越、刘叶婷)

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