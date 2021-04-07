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阿联酋大学生：中国疫苗棒棒的！

2021年04月07日08:26 | 来源：央视新闻客户端
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截至目前，阿联酋已经完成850多万剂新冠疫苗接种，其中接种的大多数都是中国疫苗。

画面中的这个小伙子名叫哈马德，今年25岁，是阿联酋扎耶德大学大四的学生。哈马德的父亲是阿联酋开国总统扎耶德的私人随从，与总统关系十分密切，哈马德的父亲经常会邀请各界名流来家中畅聊国际热点时事。

父亲的言行举止给哈马德留下了深刻的印象。耳濡目染的他，对于国际政治产生了浓厚的兴趣，在大学时选择攻读国际关系专业，并在孔子学院选修中文。哈马德说，他对中国有着特殊的情感，小时候“中国制造”的身影在阿联酋随处可见，长大后阿联酋和中国的关系更是日渐升温，中国日新月异的发展速度让他称赞不已，中国老师和同学更是给他留下了深刻的印象。

阿联酋大学生 哈马德：扎耶德大学孔子学院的中国同学和老师善良温和 乐于助人，充满爱心，这让我对学习中文充满了动力。对中国文化产生了浓厚的兴趣，对所有中国相关事情怀有期待。

哈马德说，在孔子学院学习中文，不仅能了解书本和媒体以外的知识，还能和中国老师和同学交流互动。而突如其来的新冠肺炎疫情却将学习节奏彻底打乱。为了防控疫情，阿联酋教育部门倡导远程教学，给哈马德的中文学习带来了很大的挑战。

去年3月疫情最严重的时候，阿联酋采取了严厉的防控措施，封闭了国境，兴建了方舱医院，加大了检测力度，隔离在家的哈马德很是踌躇。不过3个月后，中国和阿联酋宣布合作开展新冠灭活疫苗国际临床三期试验，这无疑给战胜疫情带来了新的希望。得知这个消息后，哈马德非常高兴，自告奋勇作为志愿者参加了试验，并鼓励身边人都去接种中国疫苗。

阿联酋大学生 哈马德：我的很多家人亲戚都接种了中国疫苗，还没接种的也都有意愿接种中国疫苗。我打完疫苗后保护效果非常明显，所以我会鼓励家人亲戚都去接种。临床试验结果也证明中国疫苗是安全有效的 ，我们可以看到在大规模疫苗接种之后，阿联酋的确诊病例正在逐步下降。

今年12月，哈马德大学毕业后就将正式入职阿联酋外交与国际合作部，他希望随着疫苗的大规模接种，生活能够重回正轨，他所学的国际关系和中文能够学以致用。

哈马德：我希望将来可以代表阿联酋同包括中国在内的各国交往，希望疫情能够尽快得到控制，各国加强（疫苗）合作共渡难关 。中国疫苗棒棒的。

(责编：艾雯、刘叶婷)

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