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白皮书：中国减贫人口占同期全球减贫人口70%以上

2021年04月07日08:25 | 来源：新华网
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新华社北京4月6日电（记者侯雪静、黄垚）国务院新闻办公室6日发布的《人类减贫的中国实践》白皮书指出，改革开放以来，按照现行贫困标准计算，中国7.7亿农村贫困人口摆脱贫困；按照世界银行国际贫困标准，中国减贫人口占同期全球减贫人口70%以上，大大加快了全球减贫进程。

白皮书显示，中国打赢脱贫攻坚战，提前10年实现《联合国2030年可持续发展议程》减贫目标，显著缩小了世界贫困人口的版图。作为世界上最大的发展中国家，中国实现了快速发展与大规模减贫同步、经济转型与消除绝对贫困同步，如期全面完成脱贫攻坚目标任务。

新中国成立以来，中国减贫在资金投入、知识转移、技术援助等方面获得国际社会支持。白皮书指出，“中华民族是懂得感恩、投桃报李的民族”，中国始终在力所能及的范围内为其他国家减贫和发展提供支持。

多年来，中国向亚洲、非洲、拉丁美洲等地区160多个国家和国际组织提供多种形式的援助，减免有关国家债务。中国发起共建“一带一路”倡议，支持帮助相关国家更好实现减贫发展。据世界银行研究报告，共建“一带一路”将使相关国家760万人摆脱极端贫困、3200万人摆脱中度贫困。

(责编：艾雯、刘叶婷)

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