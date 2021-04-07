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应对卫生不平等 世卫组织提出五大行动倡议

2021年04月07日08:17 | 来源：人民网-国际频道
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人民网布鲁塞尔4月6日电 （记者张朋辉）在4月7日世界卫生日到来之际，世卫组织6日呼吁应对卫生不公平问题，建立更公平、更健康的世界，并提出加快公平获取新冠疫情技术等五大行动倡议。

世卫组织表示，各地民众生活条件、卫生服务以及获得资金和资源方面的不平等现象由来已久。比如，最贫困家庭5岁以下儿童死亡率是最富裕家庭5岁以下儿童死亡率的两倍，低收入国家居民的预期寿命比高收入国家低16岁，全球90%的宫颈癌死亡病例发生在低收入和中等收入国家。

世卫组织总干事谭德塞说：“社会不平等和卫生系统差距助长了疫情传播。各国政府必须为加强本国卫生服务进行投资，消除影响广大民众使用卫生服务的障碍，使更多的人能够过上健康生活。”

世卫组织呼吁，各国继续抗击新冠大流行的同时，应抓住机会，建设更公平、更健康的世界。为此，世卫组织提出五大行动倡议：在一国内部以及国与国之间加快公平获取疫情应对技术的速度，投资初级医疗系统，将健康和社会保障当作优先方向，构建安全、健康和包容的社区，加强数据和卫生信息系统建设。 

(责编：高歌、常红)

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