本报评论员

贫困是人类社会的顽疾，是全世界面临的共同挑战。中国的贫困规模之大、贫困分布之广、贫困程度之深世所罕见，贫困治理难度超乎想象。100年来，中国共产党团结带领人民以坚定不移、顽强不屈的信念和意志与贫困作斗争，在解决困扰中华民族几千年的绝对贫困问题上取得了伟大历史性成就，完成了这项对中华民族、对人类社会都具有重大意义的伟业。

4月6日，国务院新闻办发布《人类减贫的中国实践》白皮书，从五个方面真实记录中国消除绝对贫困的伟大历程，全面介绍人类减贫的中国探索和实践，深入分享中国扶贫脱贫的经验做法，生动展现了中国坚持以人民为中心、让人民过上好日子的坚定信念和务实行动，充分彰显了中国积极参与全球贫困治理、为建设更加美好的世界作出更大贡献的责任担当。

“治国之道，富民为始。”消除贫困、改善民生、实现共同富裕，是社会主义的本质要求，是中国共产党的重要使命。党的十八大以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，中国组织实施了人类历史上规模空前、力度最大、惠及人口最多的脱贫攻坚战。经过8年持续奋斗，到2020年底，中国如期完成新时代脱贫攻坚目标任务，现行标准下9899万农村贫困人口全部脱贫，832个贫困县全部摘帽，12.8万个贫困村全部出列，区域性整体贫困得到解决，胜利完成消除绝对贫困的艰巨任务，创造了又一个彪炳史册的人间奇迹。

这一伟大胜利，彰显了中国共产党始终坚守的初心使命和强大政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力，极大增强了中国人民创造更加美好生活的信心和底气。这一伟大斗争，锻造形成了“上下同心、尽锐出战、精准务实、开拓创新、攻坚克难、不负人民”的脱贫攻坚精神，赓续传承了伟大民族精神和时代精神，将激励中国人民坚决战胜前进道路上的一切困难和风险，为创造美好未来继续奋斗。占世界人口近五分之一的中国全面消除绝对贫困，提前10年实现《联合国2030年可持续发展议程》减贫目标，不仅是中华民族发展史上具有里程碑意义的大事件，也是人类减贫史乃至人类发展史上的大事件，为全球减贫事业发展和人类发展进步作出了重大贡献。

摆脱贫困一直是困扰全球发展和治理的突出难题，中国以自身实践创造了减贫治理的中国样本。中国立足本国国情，深刻把握减贫规律，出台一系列超常规政策举措，构建了一整套行之有效的政策体系、工作体系、制度体系，走出了一条中国特色减贫道路，形成了中国特色反贫困理论。中国消除绝对贫困的成功实践和宝贵经验，深化了对人类减贫规律的认识，丰富发展了人类反贫困理论，提振了各国特别是广大发展中国家消除绝对贫困的信心，为其他国家选择适合自己的减贫发展道路提供了参考和借鉴，为破解现代国家治理难题、开辟人类社会发展更加光明的前景提供了中国方案。

当今世界正经历百年未有之大变局，新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，贫穷、饥饿、疾病侵蚀着人们追求美好生活的希望和信心。每个人都有过上好日子的愿望和权利。各国应担负起对人民的责任，积极推进减贫发展，让公平正义的阳光冲破贫困落后的阴霾，照亮繁荣发展的美好未来。中国愿同各国加强减贫交流合作，携手推进国际减贫进程，做国际减贫事业的倡导者、推动者和贡献者。

习近平总书记强调：“脱贫摘帽不是终点，而是新生活、新奋斗的起点。”面向未来，中国共产党将始终把人民放在最高位置，为实现人的全面发展和全体人民共同富裕驰而不息、接续奋斗，始终把中国人民命运与世界各国人民命运紧密相连，为构建没有贫困、共同发展的人类命运共同体作出更大贡献。

《 人民日报 》（ 2021年04月07日 01 版）

(责编：艾雯、刘叶婷)