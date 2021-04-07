新华社北京4月6日电 国家主席习近平4月6日就印尼发生山洪和泥石流灾害向印尼总统佐科致慰问电。

习近平在慰问电中表示，惊悉印尼发生山洪和泥石流灾害，造成重大人员伤亡。我谨代表中国政府和中国人民，并以我个人的名义，对遇难者表示深切的哀悼，向遇难者家属和伤者致以诚挚的慰问。

《 人民日报 》（ 2021年04月07日 01 版）

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