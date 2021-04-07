由于多国报告接种英国阿斯利康制药公司和牛津大学联合研发的新冠疫苗后出现血栓病例，英国医药监管机构正在考虑是否限制年轻人接种这种疫苗。

英国第四频道新闻5日以两名消息人士为来源报道，尽管数据仍不清楚，给年轻人、即30岁以下人群提供其他种类疫苗的呼声越来越高。

英国药品和保健品监管局当天晚些时候说，暂时没有就阿斯利康疫苗接种限制作出决定。药品和保健品监管局局长琼·雷恩说：“我们仍在对接种阿斯利康疫苗后出现非常罕见的特定类型血栓作全面、细致的评估。”

这一监管机构先前认定，阿斯利康疫苗在防止感染新冠病毒方面的益处远远大于可能导致血栓的风险，民众应当继续接种这种疫苗。

英国超过1800万人接种了阿斯利康疫苗。英国卫生监管部门2日说，英国30名接种阿斯利康疫苗后出现血栓的患者中，7人死亡。目前不清楚死因是否关联接种这种疫苗。

由于多名阿斯利康疫苗接种者的脑部发现静脉窦血栓，欧洲多个国家3月早些时候宣布暂停使用这种疫苗。欧洲药品管理局3月31日重申，阿斯利康疫苗“安全”。这一机构定于4月7日更新这种疫苗的使用建议。（包雪琳）【新华社微特稿】

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