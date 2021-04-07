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英国放宽新冠防控限制 首相说出境旅行“为时过早”

2021年04月07日08:04 | 来源：新华网
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英国首相鲍里斯·约翰逊5日说，随着新冠防疫限制措施放宽，英国酒吧和餐馆定于一周后重新开放、提供户外服务，现在谈今年暑期是否恢复出境旅行“为时过早”。

约翰逊当天在记者会上证实，4月12日起，英格兰地区非必要零售业、健身房、理发店和户外招待场所将重新开放。

“我们认为这些变化有数据可依。”他同时警告不要“自满”。

被问及暑期恢复出境旅行一事，约翰逊说他对此“抱有希望”，但不会承诺在先前暂定的5月17日之前重启旅行。他认为英国不应该“低估在一些目的地国家看到的困难”。

他说：“一旦我们有了更扎实的信息和数据，会让大家知道。”

英国正在逐步放宽防疫限制。3月29日起，英格兰允许至多6人户外聚会，允许在维持社交距离限制情况下，重新开放室外体育设施。英国政府5日宣布，英格兰地区所有人员每周可接受两次新冠病毒检测，打算在四五月份尝试举办一些人流量较大的活动，如足球和马拉松比赛，以测试能否恢复大型体育和娱乐活动。参加者在活动前后都需接受新冠病毒检测。

英国迄今累计确诊新冠病例超过436万例，累计死亡病例超过12万例。（刘曦）【新华社微特稿】

(责编：艾雯、刘叶婷)

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