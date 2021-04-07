人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

提高阅读兴趣  拉动文化消费

法国推广“书店里的年轻人”计划

本报驻法国记者  刘玲玲
2021年04月07日05:37 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　法国政府近日宣布，将在全法推广“书店里的年轻人”计划，旨在让更多年轻人走进书店，带动文化消费、拉动经济复苏的同时，提升年轻人对阅读和传统书店的兴趣。

　　据介绍，“书店里的年轻人”计划主要针对中学生和学徒生。学校将与书店合作，通过开设艺术教育课程，举办作者见面会、读书会、文学节等方式，吸引学生走进书店，拉近年轻人与传统书店的距离。该计划此前已在新阿基坦和上法兰西两个大区实行多年，取得良好效果，今年将作为法国经济复苏计划的一部分，推广到法国其他地区。

　　学生们通过参与丰富多彩的活动了解“一本书背后的经济”：从编辑到校对，从封面设计到售卖……这帮助他们了解图书的出版和销售过程，体会书店在其中扮演的角色。学生们还可以在工作人员的建议下选择书籍，并凭借政府发放的“阅读支票”享受购书优惠。活动结束后，每名学生会得到一张代金券，可以用它在同一家书店购书。这项支出由政府出资支持。

　　与同学们一起设计书籍封面，将法文诗歌翻译成外文，选购自己感兴趣的书籍……新阿基坦大区独立书店协会已经连续多年与当地政府和学校合作，实施“书店里的年轻人”计划。2018—2019学年，当地47家书店与122所学校合作，吸引了超过4000名学生参与各类活动。新阿基坦大区独立书店协会收到了教师和书商的积极反馈——学生阅读兴趣有所增加、购书数量增多，同时他们认识到了书店在整个文学产业链条中的重要作用。

　　受疫情影响，法国多家书店自去年开始出现经营危机。根据法国书商联合会发布的数据，2020年，有1/5的书店营业额下降了10%以上。位于巴黎拉丁区“吉伯特青少年书店”因经营困难决定在今年3月底关门停业，引发了人们“拯救书店”的呼吁。不少法国人在“封城”结束后来到书店购书。法国图书资讯和评论网站“图书时事”指出，“书店里的年轻人”计划的推广，有望带动图书市场进一步回暖。

　　法国文化部在新闻公报中指出，推广“书店里的年轻人”计划一方面展示了书店的重要性，另一方面吸引更多年轻人走进书店，以消费促进经济复苏。“阅读是通向他人和世界最好的大门。”法国国民教育和青年部长布朗凯表示，该计划有助于成千上万的学生延续法国人的书店情怀和阅读热情。法国文化部长巴舍洛说，政府和图书界将携手提供更多便利，共同推动“阅读热”。

　　（本报巴黎4月6日电）


　　《 人民日报 》（ 2021年04月07日 16 版）
(责编：赵欣悦、杨光宇)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部