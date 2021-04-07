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触目惊心的美国人权纪录

李云龙
2021年04月07日05:37 | 来源：人民网－人民日报
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　　多年来，美国一直把自己装扮成人权的代表、正义的化身，不断指责其他国家侵犯人权，俨然把自己当成是“世界人权法官”。但是，美国从不认真检讨本国人权问题。实际上，美国的人权纪录是很不光彩的。美国存在严重的侵犯人权现象，根本没有资格对其他国家的人权状况说三道四。

　　美国政府应对疫情不力造成人权灾难。面对历史上罕见的新冠肺炎疫情，美国政府一再忽视世界卫生组织和美国公共卫生机构发出的警告，刻意淡化疫情风险，宣称新冠肺炎不是什么严重的疾病，感染率和死亡率都非常低，甚至谎称疫情会很快消失。美国政府疏于采取防控措施，导致防控疫情的黄金窗口期被白白浪费。随着疫情愈演愈烈，美国政府不尊重科学的公共卫生准则，不愿意通过彻底的病毒检测、感染追踪及隔离来防控疫情，反而幻想通过“神奇的新药”终结疫情。在疫情大范围蔓延的情况下，时任美国政府领导人和一些州政府官员长期拒绝实施强制口罩令。同时，在疫情未受控制、确诊病例数和死亡病例数已升至全球第一的情况下，美国政府出于政治私利，急于重启经济，导致疫情重灾区从最初的纽约地区向南部、西部扩散，并最终扩散到全国其他地区。美国政府在疫情面前的不作为，导致美国民众付出了惨重的生命代价。截至2021年3月31日，美国新冠肺炎累计确诊病例超过3000万例，死亡超过50万人。美国人口不足世界总人口的5%，但截至2021年2月底，其新冠肺炎确诊病例数却超过全球总数的25%，死亡病例数占全球总数的近20%。疫情中美国民众生命权状况之恶劣，在全世界都是罕见的。

　　印第安人权利饱受践踏。美国政府在历史上曾经对印第安人进行系统性的种族清洗和大屠杀，犯下名副其实的种族灭绝罪行。在西方殖民者到来之前，北美大陆生活着上千万印第安人。美国在其建国后的近百年时间里，通过西进运动大肆驱逐、杀戮印第安人。到20世纪初，美国范围内的印第安人口已从1492年的500万骤减至25万。美国印第安人的近代史，就是一部被殖民和种族灭绝的历史。美国印第安人目前仍然过着二等公民的生活，权利饱受践踏。印第安人中有21.9%的人生活在贫困线以下，远高于白人的9.6%。印第安人预期寿命比美国人均预期寿命低5.5岁，糖尿病、慢性肝病和酒精依赖症的发病率分别是美国平均水平的3.2倍、4.6倍和6.6倍。许多印第安人社区非常贫困，一些印第安部落的失业率高达85%。联合国适当生活水准权问题特别报告员指出，少数群体和土著人受新冠肺炎疫情的影响最具破坏性，美国土著人的住院率是非拉美裔白人的5倍，死亡率也远超白人。

　　非洲裔人权惨遭蹂躏。奴隶制和奴隶劳动是美国历史的耻辱一页。19世纪，随着棉花种植业的兴起，美国南方种植园黑人奴隶大量增加，1860年，美国黑奴的数量已经达到了400万人。黑奴不被当作人看，生活凄惨，在法律上没有人的地位，只是任由主人处置和随意买卖的私人财物。在南方种植园，黑奴被当作牲畜使用，每天被强迫劳动12小时，种植和采摘棉花。即使在奴隶制废除以后100多年后的今天，非洲裔美国人也没有享受到平等的权利。非洲裔美国人面临严重的种族歧视。工作场所和日常生活中对非洲裔的种族歧视随处可见。由于非洲裔遭受系统性的就业歧视，他们的失业率更高，就业机会更少，工资更低。在过去的40年里，非洲裔工人的失业率一直是白人的两倍。执法领域的种族歧视司空见惯。尽管非洲裔仅占美国总人口的13%，却占监狱囚犯总数的三分之一，这意味着每10万名非洲裔中就有1000多人被监禁。警察暴力执法导致非洲裔死亡案件频发，占被警察枪杀人数的28%，非洲裔被警察杀死的概率是白人的3倍。2020年5月，46岁的非洲裔男子乔治·弗洛伊德被白人警察跪压8分钟致死，在镜头前向公众展示了美国警察对非洲裔的残忍手段。警察暴行引发社会怒火，“黑人的命也是命”抗议浪潮席卷美国。

　　枪支泛滥严重侵犯美国民众的生命权。美国是全世界私人拥有枪支最多的国家。美国民间持有的枪支数量庞大，远远超过人口总数，且呈现出不断增加的趋势。大量枪支散布民间，使得美国成为枪击案件频发、枪击伤亡数量众多的国家。美国发生的各种枪击案件经常成为新闻媒体的头条。频繁发生的大小枪击事件已经成为美国的标志性特征。在商场、校园等人员密集场所发生的枪击案常常后果严重，造成大量人员伤亡，严重威胁美国民众的生命安全。2020年，在疫情失控和社会动荡的背景下，美国枪支销量大增，共售出约2300万支。枪支泛滥导致大量的枪击死亡。2020年，美国共有4.15万人死于枪击，超过以往任何年份。同时，美国枪支犯罪十分严重。美国持枪杀人率是其他发达国家的25倍。2020年，美国共发生592起大规模枪击事件，平均每天超过1.6起。2021年3月16—26日，短短11天之内，美国就发生佐治亚州亚特兰大枪击案、科罗拉多州博尔德枪击案等8起枪击案，造成至少23人死亡。美国政府以人权自我标榜，经常对其他国家指指点点，对每年有数万美国公民死于枪击这样的重大人权问题却无力应对。一个连自己国家人民生命安全都无法保障的政府，有何资格点评他国人权呢？

　　（作者为中共中央党校（国家行政学院）教授）


　　《 人民日报 》（ 2021年04月07日 16 版）
(责编：赵欣悦、杨光宇)

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