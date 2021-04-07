本报驻比利时记者 张朋辉

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世贸组织预计今明两年全球贸易将持续反弹。目前来看，贸易复苏的地区性差异、新冠疫苗在全球尤其在贫穷国家的延迟接种等因素，将增加全球贸易前景的不确定性。

世界贸易组织日前发布的年度《全球贸易数据与展望》报告显示，受新冠肺炎疫情等因素影响，2020年全球货物贸易量下滑5.3%。这一表现好于去年10月世贸组织作出下滑9.2%的预测。亚洲地区成为唯一一个货物出口维持正增长的地区，而中国继续成为全球最大的出口国和第二大进口国，进出口贸易量分别占全球的11.5%和14.7%。世贸组织预计，随着疫情趋缓和疫苗加快接种，今明两年全球货物贸易量将分别增长8.0%和4.0%。

全球货物贸易展现出韧性

世贸组织分析认为，全球贸易势头转好，部分原因是新冠疫苗接种普及工作的推进，提升了企业和消费者信心。

去年下半年以来，主要经济体出台的经济刺激措施效果逐渐显现，消费的复苏拉动了进口增长。许多企业逐渐适应防疫措施，找到了创新应对方式，保持企业运营。中国及其他一些亚洲经济体有效遏制疫情，缓解了疫情对经济的冲击，保持进口规模，有助于支撑全球需求，避免了全球贸易陷入更严重下滑。

“去年年中以来，全球贸易的反弹缓解了疫情对经济、企业、民众的冲击，保持国际市场开放对全球经济复苏至关重要。在全球范围内快速、公平地分发疫苗是经济强劲、持续复苏的先决条件。”世贸组织总干事奥孔乔—伊韦阿拉表示。

世贸组织报告显示，今年全球贸易将持续恢复。从需求看，2021年北美将成为拉动全球货物贸易需求的主要地区，货物进口预计增长11.4%，欧洲和南美进口预计增长8%。从供给看，亚洲地区的出口货物量预计将增长8.4%，欧洲、非洲、中东地区出口预计也将分别增长8%以上。

世贸组织认为，如果疫苗生产、分发顺利推进，乐观预计今年可以推动全球经济在预测基础上增加1%，推动全球货物贸易额外增加2.5%，到今年第四季度，全球贸易将恢复到疫情前正常增长的水平。

“全球贸易恢复增长是一个利好消息，有利于保障全球供应链安全，也有利于全球经济恢复和增长。”欧洲国际政治经济研究中心高级经济学家吉内亚对本报记者表示，全球货物贸易展现出韧性，经受住了疫情的冲击，贸易数字化加速推进，医疗物资等在全球范围内流动，这都彰显了国际贸易及全球供应链的巨大价值。

贸易便利化措施持续出台

面对疫情冲击，世贸组织等多个国际机构出台贸易便利化措施，保障抗疫物资供应，推动贸易电子化，全力保障全球贸易正常开展。

今年3月，世贸组织贸易便利化委员会首次启动对《贸易便利化协定》落地情况的审核。《贸易便利化协定》于2017年2月生效，主要内容包括加快货物运输、清关，加大各成员海关之间的合作以便利贸易，提供技术援助，加强能力建设等。根据世贸组织的评估，目前世贸成员的协定落实率为69.7%。如果能够充分落实协定措施，可以把贸易成本再降低14.3%，每年新增1万亿美元的贸易额。

疫情防控期间，电子商务发展迅速，对推动贸易和经济增长、促进包容和可持续发展发挥了巨大作用。当前，世界经济数字化转型加速，电子商务和数字经济产业成为推动经济和贸易复苏的新引擎。目前，世贸组织正在积极推进电子商务谈判，以期在今年年底前取得实质性进展。

为支持航空货运增长、助力航空业复苏，国际民航组织支持拉美10个国家签署了航空货运自由化协议。该组织表示，希望推动地区合作协议发展成一个更加长久的全球性协议。此外，国际民航组织发布了《检测和跨境风险管理措施手册》等多份指导文件，以推动人员安全流动，加大货物运输，并保障疫苗安全运输和分发。

经济合作与发展组织不久前发布的报告指出，根据对125个经济体的统计，疫情防控期间，各国推出的贸易便利化措施推动了全球贸易的复苏。报告强调，贸易便利化对保障基本医疗设备、食品及信息技术等产品的全球供应至关重要。

联合国贸易和发展会议指出，依靠数字技术，当前货物贸易、清关、关税收缴等都可以无纸化、无接触完成，建议各国海关部门采取透明、便捷、高效的检查方式。

奥孔乔—伊韦阿拉以新冠疫苗全球产业链为例，呼吁世贸组织各成员继续推动构建开放的贸易体系。她表示，解决疫情相关问题、改革世贸组织争端解决机制和实现多边贸易规则现代化是世贸组织当前优先事项。

中国市场提振全球贸易需求

中国成功控制住疫情，不断扩大对外开放，成为推动全球贸易复苏的重要力量。

中国海关总署发布的数据显示，2020年中国货物贸易进出口总值32.16万亿元，同比增长1.9%，其中，中国对共建“一带一路”沿线国家进出口9.37万亿元，增长1%；2020年，东盟历史性地成为中国第一大贸易伙伴，中国与东盟互为第一大贸易伙伴；欧盟27国与中国货物贸易在疫情中逆势双向增长，中国首次取代美国成为欧盟最大贸易伙伴；疫情防控期间，中国同不少国家的贸易实现逆势增长。

2020年，中国连续举办服贸会、广交会、进博会、东博会；签署区域全面经济伙伴关系协定（RCEP），完成中欧投资协定谈判，《中欧地理标志协定》正式生效，积极考虑加入全面与进步跨太平洋伙伴关系协定；创造性地设立中外人员往来“快捷通道”、物资运输“绿色通道”；全面实施外商投资法及其实施条例、进一步缩减外商投资准入负面清单；自由贸易试验区扩容、海南自由贸易港建设总体方案发布实施……中国一系列扩大开放举措和便利贸易及人员往来措施为全球贸易复苏注入强劲动力。

吉内亚指出：“中国是全球制造业基地，为全球抗击疫情提供关键医疗设备和物资。同时，中国也是全球最大消费市场之一，中国经济率先恢复增长为全球企业发展提供了广阔空间。中国机遇对疫后经济复苏尤其宝贵，将继续成为拉动全球贸易和经济复苏的重要引擎。”

（本报布鲁塞尔4月6日电）

《 人民日报 》（ 2021年04月07日 16 版）

(责编：赵欣悦、杨光宇)