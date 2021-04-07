本报记者 周卓斌

“中国共产党拥有强大凝聚力，能成功团结人民战胜一切艰难险阻。”近日，也门议会副议长巴西拉在接受本报记者采访时表示，中国的发展成就吸引了全世界的目光。这些成就的取得离不开中国共产党的坚强领导。

在巴西拉看来，中国用8年时间实现了近1亿农村贫困人口脱贫，完成了消除绝对贫困的艰巨任务。中国率先控制住新冠肺炎疫情，率先实现经济正增长……这些成就都是中国共产党带领中国人民脚踏实地奋斗得来的。“中国共产党能够将整个社会团结起来，并且坚持正确的发展方针政策。我们非常愿意学习和借鉴中国的发展经验。”

近年来，也门与中国的互利合作关系进一步发展。也门国家大图书馆、也中友谊医院、萨那—塔兹公路等一批也中合作项目取得良好效益。巴西拉说：“我们也特别感谢几十年来一批又一批前来援助也门的中国医疗队队员。”

“中国是世界上最重要的正义力量之一，始终积极支持和帮助其他发展中国家实现发展，赢得了很多国家的尊重。”巴西拉认为，中国在世界多边事务中正发挥日益重要的作用。中国在同包括阿拉伯国家在内的发展中国家交往中，坚持不干涉别国内政，传递友善理念，展现谦逊品格。中国毫无保留地与其他国家分享抗疫经验，并对很多国家进行援助。“中国脚踏实地做事，不搞所谓新闻炒作，这正是当今世界非常值得珍视的价值理念。”

“中国大力倡导构建新型国际关系，为建设一个更加公正均衡的世界发挥积极作用。共建‘一带一路’为推动各国共同发展提供了重要方案和路径。我们都希望更多参与‘一带一路’合作。”巴西拉表示，相信中国将为促进地区和世界和平与发展发挥更大建设性作用。

《 人民日报 》（ 2021年04月07日 03 版）

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