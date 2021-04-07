清明时节，位于贵州省黔东南苗族侗族自治州岑巩县注溪镇周坪村民居、山体、树木、河流交相辉映，绘就了一幅美丽和谐的乡村生态美景。

胡攀学摄（影像中国）

日前，湖南省张家界市核心景区武陵源黄龙洞生态广场，春花盛开，游人络绎不绝。图为一名当地导游进行乡村旅游推广直播。

黄春涛摄（影像中国）

中国正全面实施乡村振兴战略，扎实推进美丽乡村建设，走乡村绿色发展之路。国际人士走访发现，中国在乡村振兴过程中坚持人与自然和谐共生，乡村环境更加宜人，农民生活更加富裕。

生活环境显著改善

翠竹绿林连绵起伏，清澈小溪潺潺流淌。2019年6月，日本环境卫生中心理事长南川秀树到浙江省湖州市安吉县参观，被那里优美的乡村生态环境深深打动。南川秀树从安吉带回了一件特殊的礼物——写有“绿水青山就是金山银山”的竹简。他常常随身携带着这支竹简，向人们介绍中国美丽乡村的建设理念与生动实践。安吉是中国首个获得联合国人居奖的县级城市，村民们通过生态农业和旅游产业实现了增收致富。

2005年8月15日，时任浙江省委书记习近平同志在安吉县余村考察时，首次提出“绿水青山就是金山银山”的理念。如今，这一理念已经成为全党全社会的共识和行动。

坚持“绿水青山就是金山银山”，近年来浙江大力改善农村人居环境，推进“千村示范、万村整治”工程，许多农村地区和安吉一样实现了美丽蜕变。2018年，联合国为“千村示范、万村整治”工程授予“地球卫士奖”时评价道，扎实推进美丽乡村建设效果显著，将昔日污染严重的黑臭河流改造得清可见底。这一成功的生态恢复项目表明，让环境保护与经济发展同行，将产生变革性力量。

位于云南大理的“高原明珠”洱海曾因污染而黯然失色，如今这里满目青翠、碧波荡漾。在洱海畔的喜洲古镇，美国人布莱恩·林登经营民宿已有10多年，他对其中的变化深有感触。“从前，生活污水不时沿着街边流淌，有些垃圾直接露天焚烧，洱海也被蓝藻暴发困扰。”林登说，开展美丽乡村建设以来，村民们的生活环境焕然一新。为修复洱海生态，政府采取湿地恢复、退耕还林等措施，用更适应当地环境的原生作物替代经济作物。洱海水质有了显著改善，湖边还修建了漂亮的生态廊道。

“环境好了，人才、资本就愿意进来，农村地区也就不愁发展了。”柬埔寨干丹省农村发展厅厅长吉塔维曾两次赴中国农村地区考察。在她看来，整治乡村环境、建设美丽乡村，不仅仅是一项环境保护工作，也是提高农村居民生活质量、为农村发展提供更多机遇的重要举措。“我相信，美丽乡村建设不止步，中国乡村振兴将迎来更美好前景。”

乡村魅力不断展现

随着各地基础设施建设和环境整治的推进，中国乡村正展现出新风貌，美丽乡村的魅力不断展现，人民生活更有获得感、幸福感。“中国脱贫攻坚取得全面胜利，农村正变得越来越美丽、发达，充满活力。”柬埔寨民间社会组织联盟论坛项目计划部主任谢莫尼勒说。

上世纪80年代，谢莫尼勒曾去过广东沿海农村地区。“2018年再去时，当地修了铁路，通了高速公路，家家户户几乎都住上了楼房，旱厕也被现代化卫生间所取代。”谢莫尼勒说，农村地区日新月异，体现了中国共产党的领导力、组织力以及整个社会的高效运转。

吉塔维还记得，走在四川一些乡村的水泥路上，每隔百十米就有一个醒目的绿色垃圾桶。她了解到，在当地干部的引导下，村民自觉将垃圾扔进垃圾桶，垃圾车每天定时清理，村里干净了许多。走进村民家里，吉塔维发现，干干净净的水厕取代了旱厕，很多村民修建了装有马桶的卫生间。她说：“‘厕所革命’是一项创举，可以改善乡村环境和村民生活质量。在农村推广垃圾分类的做法也值得柬埔寨乡村借鉴。”

“中国脱贫攻坚战取得全面胜利，我由衷地为中国人民感到高兴。”蒙古国国家通讯社中文报纸《蒙古消息报》社长孟和图拉曾赴中国多地参观，采访报道了许多脱贫故事。在新疆塔城市喀拉哈巴克乡柳泉村，孟和图拉了解到，2010年当地就实施了安居富民政策，为每家每户修建新房；2012年，该村建起了“幸福互助院”，让全村老人免费搬进新居。

2019年，蒙古国国立大学经济学院硕士研究生阿玛尔图布辛走访了中国内蒙古自治区兴安盟、通辽市及贵州省安顺市、黔南布依族苗族自治州惠水县等地。他观察到，各地在制定脱贫政策时，首先会进行详细调研，再根据不同地区特点实施精准扶贫，效果很好。他说，中国政府尤其重视贫困户子女教育问题，为其提供诸多优惠条件。“中国坚持扶贫和扶志、扶智相结合，这些经验值得蒙古国等发展中国家借鉴。”

特色产业欣欣向荣

生态美起来，环境靓起来，老百姓的生活越来越好。

“四川很多农村虽然都处于大山之中，但通信、交通并不闭塞。许多村民都会使用手机直播，售卖自家种植的橘子、山楂、猕猴桃等水果。”吉塔维说，这些山村发展了具有当地特色和优势的果蔬业，一派欣欣向荣。当地的村民告诉吉塔维，“要想富，先修路”，政府为山村修通了水泥路，村里的山货、农产品更方便卖出去了。

2019年9月，蒙古国《民族邮报》副总编奥特根扎尔格勒随团访问中国西藏，写下《微笑的西藏》一文。她说，中国建立东西部扶贫协作、对口支援及合作机制，助力西部贫困地区打赢脱贫攻坚战。在广东等发达省份支持下，西藏自治区林芝市鲁朗镇有了公路，发展起旅游业。仅2019年上半年，访问鲁朗镇的游客就有4万多人次，来自30多个国家和地区。村民们通过经营家庭旅馆、出售当地特产等发家致富，盖起了新楼房。

在贵州省盘州市岩博村，泰国国家研究院泰中战略研究中心主任苏拉西·塔纳唐曾品尝一款白酒，了解到一段有趣的脱贫故事。2011年，在当地干部带动下，岩博村160多户村民投资入股一家私人酒厂，成立了岩博酒业有限公司，以彝家传统工艺酿制白酒，“人民小酒”成了爆款产品。依靠这一特色产业，岩博村带领周边村寨走上了致富道路。离开岩博村时，苏拉西特意带了几瓶“人民小酒”回泰国，“每逢聚会，我就拿出‘人民小酒’招待朋友，向他们讲述中国的脱贫故事”。

交通便利、环境整洁、村民富足——这是匈牙利驻重庆总领事馆副馆长兼商务领事百里走访重庆、四川、甘肃等地农村地区的突出感受。“人们都说近年来乡村生活越来越好，许多城市居民都想到农村休闲度假。”百里说，中国的交通发展令人惊叹，乡村道路质量非常好，铁路可以通到很多偏远地区。重庆武隆、大足等山区农民通过发展生态旅游增加了收入。“在乡村振兴过程中，中国注重环境保护，促进农村绿色发展，这对当下以及后代至关重要。”

（本报北京、东京、曼谷、乌兰巴托电 记者龚鸣、曲颂、刘军国、赵益普、霍文）

《 人民日报 》（ 2021年04月07日 03 版）

(责编：赵欣悦、杨光宇)