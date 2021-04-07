吴 侃

4月4日下午，浙江省文成县玉壶镇组织党员干部和志愿者等为未回乡祭祖的侨胞代为扫墓，同时也为低保户及无人祭扫的“孤坟”扫墓，献上鲜花。

陈海龙摄

今日清明，疫情下海外华侨华人缅怀故人的方式与往年不同，虽然不能返乡祭祖，但他们通过“云祭扫”等多种方式寄托哀思。

为逝去的亲人点一盏香烛，向家的方向撒一抔黄土，给孩子讲述先人的故事……清明当天，瑞士苏黎世中国传统文化协会会长陆金莲在家中用这样的方式追忆先人。虽然已经旅居瑞士多年，清明祭祖依然是陆金莲一家人每年重要的家庭活动。

“行之愈远，乡情愈浓。往年我们一家人会去瑞士佛光山祭拜，今年因为疫情原因在家中祭奠故人。”陆金莲说，瑞士侨胞大多保留着祭扫的习俗，他们会在清明带着孩子去扫墓献花，或在教堂里为故去的亲人祈祷，又或者登高遥望，寄托游子哀思。

在法国北部加莱省省会阿拉斯市，法国侨胞和当地政要在清明前夕来到一战华工纪念碑前举行纪念活动。活动中，中法友人们共同宣读一战华工缅怀辞，并为新设的介绍华工事迹的牌匾揭幕，纪念华工为第一次世界大战胜利做出的贡献。

在马来西亚，为了防范疫情，政府制定了严格的清明祭扫规定，包括在义山扫墓的时间需控制在90分钟以内、每个家庭不得超过6人扫墓等。马来西亚华人严格遵守规定，扫墓程序一切从简，但祭祖的诚心依然不变。

家住马来西亚霹雳州实兆远的华人周邦建，在清明节前夕就前往霹雳州曼绒古田墓园扫墓。他说，今年只有他与妻子两人前往，到达墓园即开始清理墓地、摆设食物及祭品，迅速完成祭拜。“限制扫墓人数的措施是为了防疫，我们理解并愿意遵守。”

为让公众更全面了解华人清明的习俗和文化，新加坡华族文化中心近日推出一系列线上活动，介绍清明节起源、华人祭祖习俗等。政府推出了严格的祭祖防疫规定，旅新华侨华人在遵循相关规定的前提下前往新加坡各公共骨灰安置所和蔡厝港坟场扫墓。

阿根廷侨胞刘芳勇在清明前与在国内的父母通话，委托他们去家乡的先祖墓前祭扫。“往年清明我都会抽空回国，专程回乡祭拜先人，今年因疫情不能回国，只能让父母代为前往。”

刘芳勇表示，阿根廷的华侨华人很重视传统节日，若清明节不能返乡，一般都会委托亲属代扫墓。“还有一些侨胞的亲属埋葬在阿根廷，他们会在清明去墓园拜祭，献上一束鲜花，还有些华人会在自家阳台上缅怀亲人。”

西班牙巴塞罗那青田同乡会会长周建虹则通过海外浙籍乡亲清明网上祭奠平台“云祭祀”，通过“云献花”“云上香”“云点烛”“云留言”等方式，抒发对逝去亲人的思念之情。

为了满足疫情下侨胞的祭扫需求，多个侨乡推出“云祭扫”和“代祭扫”服务。在广东，江门市开通网上祭扫平台，佛山市不少墓园推出了免费代献鲜花祭扫等服务。福建省福州市开通了“清明纪念”网络祭扫平台。浙江省文成县玉壶镇组织党员干部和志愿者，为未回乡祭祖的侨胞代为扫墓。

“这种祭扫的方式满足了广大海外侨胞表达思念的需求，绿色环保又不受时间和空间的限制。”周建虹说，由于疫情原因已经两年没有回家乡祭扫了，在“云端”祭奠使思念故去亲人的心情得到释怀。

（据中新社电）

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