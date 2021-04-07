马秀秀

“我已经通过了HSK（汉语水平考试）六级，感觉有点难度。”今年15岁的张铭苛出生在西班牙，她表示，想回中国读书，就要加强中文学习。

《国际中文教育中文水平等级标准》（简称《标准》）近日由教育部、国家语言文字工作委员会发布，作为国家语委语言文字规范，自2021年7月1日起正式实施。

《标准》是国家语委首个面向外国中文学习者、全面描绘评价学习者中文语言技能和水平的规范标准。HSK将据此进行优化升级，在保证原有六个级别稳定性的基础上，细化调整为三等九级。

多位华裔青少年表示关注《标准》调整，并表示正加强中文学习，期盼以后能够来华读书或发展。

“对于中文学习，我比较主动。”德国华裔青少年安子怡说，“此前一直关注着HSK考试，并为自己设定了至少过五级的目标，《标准》发布后，想尝试下相关考试。”

“爸妈要求我和弟弟必须会中文。”意大利华裔少女王安婷前段时间也通过了HSK六级考试。《标准》发布后，她还查阅了一番，对等级变化作出比较。

考试仅是督促学习的一种方式。在华裔青少年看来，学习中文是长期坚持不懈的过程，也常能从中体会到乐趣。

新冠肺炎疫情发生以来，张铭苛周一至周五每天都会抽出一小时，准时参加中文学校的网课学习。老师教课文、解析阅读理解、举行辩论赛、分享互动……网络课堂总能给她带来别样的乐趣。

“我中文说得还不是很流畅，常常是西班牙语、中文、英文两种或三种语言混合交流。”张铭苛介绍道，她平时就读的国际学校中，一些同学对中文颇感兴趣，自己偶尔也教同学们汉字。

疫情之前，张铭苛每年都会回中国。“中国拥有非常丰富的文化和历史，也是一个非常有潜力的国家。”她表示，想到中国读书，更希望以后能在中国工作，为此会更加努力学好中文。

上中文学校、和父母用中文交流、看中文节目、参加夏令营……安子怡学习中文的方式也是丰富多样。

“中文有点难，如果长期不使用，容易忘记。”安子怡表示，但有趣的是，通过观看中国综艺节目等，可以在放松中学习。

在安子怡的印象中，中国发展很快，网购、电子支付等都很方便。“可能的话，希望以后能到中国交流学习。”

除了定期去中文学校学习，王安婷对中国综艺节目、电视剧、小说类书籍颇感兴趣。在她看来，中文的难主要体现在“记字”上。

“小时候每次听写，其他人都是看写错几个，我都是直接数写对多少。”谈起这段经历，王安婷依旧忍俊不禁，“后来随着自己长大，慢慢开窍了，喜欢上了中文。”

疫情之前，王安婷平均每两年都会来一次中国。“中国很辽阔，生活很便捷。”她表示，向往未来能到中国发展。

（据中新社电）

(责编：赵欣悦、杨光宇)