本报记者 李嘉宝

新疆维吾尔自治区和田市团城鸽子巷内，孩子们在玩耍。

新华社记者 沙达提摄

近期，西方一些反华政客、媒体和学者频频炒作涉疆议题，恶毒攻击中国新疆的人权状况，无端指责中国政府治疆政策，引发海外华侨华人强烈谴责。在接受本报记者采访时，华侨华人纷纷表示，谎言遮不住事实。西方反华势力对新疆的恶意攻击抹黑，无法掩盖新疆发展成就，也无法愚弄国际社会。愿以自身所见所闻，向海外讲好新疆发展的真实故事。

“新疆发展成就不容抹黑”

“今天的新疆处于历史上最好的繁荣发展时期。各族人民和睦相处，安居乐业。”俄罗斯孔子文化促进会会长姜彦彬感慨道，“2019年秋天，我和朋友结伴到新疆自驾游。沿途风景壮美、瓜果美食琳琅满目，处处有笑脸相迎的维吾尔族同胞，给我留下了深刻的印象。谁不说新疆好地方！”

据中国外交部数据，2019年，新疆接待国内外游客超过2亿人次。有100多个国家的1200多名外交官、记者和宗教团体代表到新疆参访。新疆社会的发展进步，国际社会有目共睹。

“新疆发展成就不容抹黑！”博茨瓦纳中国和平统一促进会会长南庚戌表示，中国的脱贫攻坚战始终坚持全国一盘棋，2020年11月，新疆绝对贫困问题得到历史性解决。新疆已连续4年多没有发生暴恐事件，反恐和去极端化成就显著。“新疆的经济发展和社会稳定，离不开中央和地方政府的良好治理，离不开各族人民的努力奋斗和对国家民族政策的衷心拥护。中国人最了解中国的事，不需要西方国家来指手画脚。”

加拿大中华新闻社社长常建国表示，改革开放以来，新疆水利、交通等基础设施建设取得了显著成效，极大增强了经济社会发展后劲。“新疆是中国拥有航线里程最长、机场最多的省区，还相继建成北疆铁路、南疆铁路、兰新铁路复线等，加快构建现代化铁路网。这在新疆历史上都是绝无仅有的。”

在常建国看来，“民族区域自治制度充分保障了少数民族当家作主的权利，调动了新疆各族人民的积极性和创造性。西部大开发战略向新疆加大资金投入和项目倾斜。此外，19个省市对口支援新疆80余个县市，助力新疆跨越式发展。”

“炮制涉疆谎言不得人心”

最近几天，新疆网友晒出了多幅新疆棉花采摘现场的图片和视频，一辆辆采棉车高度机械化作业，棉地里几乎看不到人。据新疆农业部门发布的最新数据，新疆棉花机械采摘率已达到69.83%，其中北疆高达95%。西方污蔑新疆棉花种植业存在所谓“强迫劳动”的谎言被迅速“打脸”。

作为长期扎根非洲的外贸从业者，南庚戌对抹黑新疆棉花的荒谬言论极为愤慨。“包括采棉机在内的多种中国农机产品远销非洲，备受当地人民欢迎。如今，在机械化水平相对较低的非洲，一些地区也有条件使用采棉机作业。中国是制造业大国，中国人民历来靠勤劳致富。所谓‘强迫劳动’无疑是赤裸裸的谎言。明眼人都看得出来，西方反华势力的乱疆企图注定破产。”

当前，新疆棉花产量占到全球总产量约20%，已经深入全球供应链。常建国表示，个别跨国企业基于虚假信息作出“抵制新疆棉”的决策，是十分荒谬的。相关企业应当尊重市场规律，纠正错误做法，避免商业问题政治化。南庚戌也认为，新疆长绒棉的品质位列世界第一梯队。那些轻信反华言论的企业，最终会搬起石头砸到自己的脚。

“新疆维吾尔族人口2010年至2018年间增长25.04%，高于全疆人口13.99%的增幅，更明显高于汉族人口2%的增幅。”巴黎上诉法院律师、比利时自由大学讲师林亚松以实打实的数据说明，“新疆根本不存在西方所谓的‘种族灭绝’。”他表示，“种族灭绝”这一概念在国际法中有明确定义，根本扣不到中国头上。“西方反华势力凭借所谓学者杜撰的‘谎言报告’，随意污蔑指责中国，完全经不起事实的检验。”

“讲好新疆故事义不容辞”

“讲好新疆故事，海外媒体工作者义不容辞。”常建国告诉记者，近日他所在的加拿大中华新闻社正在筹备成立“新疆视频网”，并与多家华文媒体、外文媒体进行合作，共享视频资源，“让海外民众了解真实的新疆”。

“百闻不如一见，我们希望征集更多新疆普通人生活、工作中的‘随手拍’视频，用事实反击海外舆论场中污蔑新疆和中国的杂音。”常建国说，“2010年中华新闻社成立时，我们就开设‘走进新疆’‘走进西藏’两个栏目，向海外推送相关报道和文章。今后，我们将综合运用多种传播手段，承担起海外华媒联通中外的职责和使命。”

林亚松表示，近期涉疆话题在国际舆论中备受关注，许多不明真相的民众、甚至专业人士会被西方反华政客和媒体误导。“我和二十多位法国律师共同工作。在日常交流中，我会向他们介绍新疆的实际发展情况。希望能尽己所能为新疆正名。”

南庚戌旗下的环球广域传媒集团在非洲拥有汉语、英语和斯瓦西里语等多语种媒体平台。“我们第一时间在各媒体平台和脸书、推特等社交平台上转载中国权威部门发布的数据，介绍新疆经济发展、人口增长和民生改善的实际情况。”南庚戌说，我们要让更多人知道，中国欢迎国外各界人士到新疆去走一走、看一看，感受新疆的美丽，人民的幸福，经济的发展。

“真正到过新疆的人都会知道，西方政客制造的谎言多么可笑。”姜彦彬说，开放的新疆坦诚自信，海外华侨华人也要自信地讲好新疆故事，这是一个关于社会发展和民族团结的故事。“最近，我们正联合在俄罗斯相关机构，筹划以‘孔子杯’命名的系列文化活动。文化交流将促进民心相通，相信将有更多的外国友人了解中国、爱上中国。”

(责编：赵欣悦、杨光宇)