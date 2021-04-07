新华社北京4月6日电 综合新华社驻外记者报道：国务院新闻办公室6日发布《人类减贫的中国实践》白皮书。多国人士对白皮书给予高度评价，认为在中国共产党领导下，中国减贫事业取得历史性成就，为全球减贫事业和人类发展进步作出重大贡献，中国的有益经验值得学习借鉴。

上海合作组织前秘书长、吉尔吉斯斯坦前驻华大使穆拉特别克·伊马纳利耶夫认为，中国为全世界消除贫困作出重大贡献。中国减贫事业所取得的成就是中国共产党为人民幸福而奋斗的伟大胜利，这一成就首先要归功于中国共产党坚持以人民为中心的理念和成功实施的改革。

老挝人民革命党中央办公厅副主任京培表示，中国在抗击疫情的同时如期实现脱贫攻坚目标任务，说明中国共产党是全心全意为人民服务的党。希望世界各国从中国的脱贫经验中获益，携手共建没有贫困、共同发展的人类命运共同体。

乌兹别克斯坦国立大学经济学教授哈桑·阿布卡斯莫夫表示，中国减贫的成功实践表明，与贫困作斗争最重要的是勇气、远见、责任和担当。只要一个国家有坚定的意志和决心并付诸有效行动，就能够向着摆脱贫困、实现共同富裕的美好前景不断迈进。

埃及中国友好协会主席艾哈迈德·瓦利认为，从中国的减贫实践中可以清楚地看到，中国共产党和中国政府具有强烈的使命感。尽管面临各种挑战，中国从容应对并如期完成目标任务，值得很多国家学习。

土耳其爱国党主席佩林切克认为，中国减贫事业创造了奇迹。中国共产党领导中国人民实现全面消除绝对贫困给人留下深刻印象，“这是人类伟大的历史成就”。

《菲律宾星报》专栏作家李天荣指出，中国的减贫实践给菲律宾带来重要启示，那就是减贫离不开坚强的领导、离不开民众的合力、离不开改革的决心。

乌干达经济政策研究中心高级研究员保罗·拉库玛说，在中国共产党领导下，中国选择了正确的发展道路，实施了一系列改革措施，为减贫提供了保障。

泰国正大管理学院中国-东盟研究中心主任汤之敏说，在当前复杂多变的国际形势下，白皮书指出中国始终做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者，这让人们看到，中国坚持开放包容、致力发展繁荣，愿与其他国家携手共建更加美好的世界。（参与记者：关建武、蔡国栋、李碧念、章建华、郑思远、王峰、闫洁、刘锴、张改萍、明大军）

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