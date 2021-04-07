人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

以色列总统授权内塔尼亚胡组建新政府

2021年04月07日00:25 | 来源：新华网
小字号

　　新华社耶路撒冷4月6日电（记者尚昊）以色列总统里夫林6日在耶路撒冷宣布，正式授权现任总理、右翼政党利库德集团领导人内塔尼亚胡组建新一届政府。

　　里夫林说，他5日同进入以色列第24届议会的各党派就组阁人选进行磋商。结果，在议会120名议员中，内塔尼亚胡获得52名议员推荐，中左翼政党“拥有未来”党领导人亚伊尔·拉皮德获得45名议员推荐，右翼政党统一右翼联盟领导人纳夫塔利·贝内特获得7名议员推荐，16名议员未推荐组阁人选。

　　里夫林表示，内塔尼亚胡组建政府“机会略高”，“这不是一个容易的决定”。

　　根据以色列法律，内塔尼亚胡拥有28天组阁期限，如届时不能完成组阁，可以向总统申请延长14天。如果内塔尼亚胡组阁失败，总统可授权其他政党领导人组阁或直接将组阁权交给议会。

　　3月23日，以色列第24届议会选举投票举行。这是以色列两年内举行的第四次议会选举。

　　以色列议会实行一院制。法律规定，获得议会半数以上议席的政党可单独组阁。由于中小党派林立，以色列历史上从未出现单一政党组阁的情况。

(责编：赵欣悦、杨光宇)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部