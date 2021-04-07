新华社耶路撒冷4月6日电（记者尚昊）以色列总统里夫林6日在耶路撒冷宣布，正式授权现任总理、右翼政党利库德集团领导人内塔尼亚胡组建新一届政府。

里夫林说，他5日同进入以色列第24届议会的各党派就组阁人选进行磋商。结果，在议会120名议员中，内塔尼亚胡获得52名议员推荐，中左翼政党“拥有未来”党领导人亚伊尔·拉皮德获得45名议员推荐，右翼政党统一右翼联盟领导人纳夫塔利·贝内特获得7名议员推荐，16名议员未推荐组阁人选。

里夫林表示，内塔尼亚胡组建政府“机会略高”，“这不是一个容易的决定”。

根据以色列法律，内塔尼亚胡拥有28天组阁期限，如届时不能完成组阁，可以向总统申请延长14天。如果内塔尼亚胡组阁失败，总统可授权其他政党领导人组阁或直接将组阁权交给议会。

3月23日，以色列第24届议会选举投票举行。这是以色列两年内举行的第四次议会选举。

以色列议会实行一院制。法律规定，获得议会半数以上议席的政党可单独组阁。由于中小党派林立，以色列历史上从未出现单一政党组阁的情况。

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