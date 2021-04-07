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中国援助黎巴嫩新冠疫苗运抵贝鲁特

2021年04月07日00:24 | 来源：新华网
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　　新华社贝鲁特4月6日电（记者刘宗亚）中国向黎巴嫩政府和军队援助的两批新冠疫苗6日运抵贝鲁特拉菲克·哈里里国际机场。

　　中国驻黎巴嫩大使王克俭、黎巴嫩看守政府卫生部长哈马德·哈桑等在机场出席了疫苗交接仪式。

　　哈桑对新冠疫情暴发以来和贝鲁特港爆炸事件发生后中方向黎方提供的援助表示感谢，高度赞扬中国向包括黎在内的发展中国家提供疫苗援助。他表示，中国的疫苗援助传递了中国政府和中国人民的人道主义精神。疫苗不仅保护高风险人群，还将大大有助于黎巴嫩经济复苏和公共生活恢复正常。

　　王克俭在致辞中表示，面对新冠疫情，中黎两国人民相互支持，共同抗疫。中方克服困难，分别向黎巴嫩政府和军队提供新冠疫苗援助，体现了中国政府和人民以及中国军队对黎巴嫩人民和军队的深情厚谊，体现了中方对黎方抗击疫情的支持。相信中国的疫苗援助将为黎方提升疫情防控能力发挥积极作用。

　　据黎巴嫩卫生部4月5日晚公布的数据，黎全国新增确诊新冠病例1001例，累计确诊480502例；新增死亡34例，累计死亡6443例，累计治愈386768例。

(责编：赵欣悦、杨光宇)

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