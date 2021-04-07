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IMF称全球经济复苏需防金融脆弱性风险

2021年04月07日00:24 | 来源：新华网
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　　新华社华盛顿4月6日电（记者高攀 许缘）国际货币基金组织（IMF）6日发布《全球金融稳定报告》，敦促全球政策制定者尽早采取行动，应对一系列金融脆弱性问题，支持全球经济可持续和包容性复苏。

　　报告说，在超宽松货币政策支持下，全球金融体系在新冠疫情期间表现稳健。融资环境显著放松为实体经济复苏提供支持，帮助抑制了金融稳定风险，但同时可能带来市场估值过高等后果。不断上升的金融脆弱性如果得不到解决，可能成为结构性遗留问题。

　　报告指出，自2020年第三季度以来，多国股市在经济快速复苏和政策支持延续的预期下大幅上涨，估值已显著偏离经济基本面。近期美国长期国债利率大幅上升反映投资者信心增强，但可能导致市场风险重新定价和融资环境突然收紧，从而影响市场信心并危及宏观金融稳定。

　　报告指出，发达经济体和新兴经济体的经济复苏进程预计将出现分化，特别是在发达经济体政策制定者着手推动政策回归常态的情况下，新兴经济体融资环境存在显著收紧风险。融资环境如果变得不利，可能引发大规模资本外流，对存在巨大融资需求的部分新兴经济体构成重大挑战。

　　报告认为，持续不断的政策支持对实现可持续和包容性经济复苏至关重要。同时，政策制定者应尽早采取行动，收紧部分宏观政策工具，以应对一系列严重的脆弱性问题。

　　《全球金融稳定报告》通常在IMF每年春季会议和秋季年会期间发布，并在当年年中和次年年初进行更新。受疫情影响，2021年IMF和世行春季会议4月5日至11日在线举行。

(责编：赵欣悦、杨光宇)

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