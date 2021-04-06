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塞尔维亚总统接种中国疫苗

2021年04月06日23:34 | 来源：新华网
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　　新华社塞尔维亚马伊丹佩克4月6日电（记者石中玉）塞尔维亚总统武契奇6日在该国东部马伊丹佩克市鲁德纳格拉瓦村卫生防疫站接种第一剂中国国药集团新冠灭活疫苗。

　　4月6日，塞尔维亚总统武契奇在该国东部马伊丹佩克市鲁德纳格拉瓦村卫生防疫站接种第一剂中国国药集团灭活疫苗。新华社记者 石中玉 摄

　　武契奇当天在接受血压检测后接种了首剂疫苗。他在接种后表示：“感觉很棒。”武契奇还说，自己将在3周后接种第二剂疫苗，推荐民众选择中国疫苗；疫苗生产对塞尔维亚同样重要，希望与中国发展生物技术方面的合作。

　　谈及为何选择此时接种疫苗，武契奇说，一些传言称塞尔维亚新冠疫苗不足，他希望在本国接种疫苗人数达到100万时自己再接种。

　　4月6日，塞尔维亚总统武契奇在该国东部马伊丹佩克市鲁德纳格拉瓦村卫生防疫站接种第一剂中国国药集团灭活疫苗。新华社记者 石中玉 摄

　　武契奇随后在社交媒体上发文说：“谢谢伟大的医务工作者，谢谢中国兄弟。”

　　据塞尔维亚广播电视台6日发布的数据，塞尔维亚已完成2593838剂新冠疫苗接种，该国共有1112823人接种了第二剂新冠疫苗。

　　4月6日，塞尔维亚总统武契奇在该国东部马伊丹佩克市鲁德纳格拉瓦村卫生防疫站接种第一剂中国国药集团灭活疫苗。这是武契奇接种疫苗后与当地民众交谈。新华社记者 石中玉 摄

　　第四批中国新冠疫苗5日运抵塞尔维亚首都贝尔格莱德。截至目前，塞尔维亚共收到4批中国国药集团生产的新冠疫苗。

(责编：赵欣悦、杨光宇)

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