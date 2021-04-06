人民网北京4月6日电 据外交部网站消息，外交部发言人赵立坚主持今日例行记者会。问答实录如下：

总台央视记者：《纽约时报》日前发表题为《愈演愈烈的反亚裔暴力》的长文。文章指出，在过去一年里，亚裔遭推搡、殴打、唾面、辱骂，房屋和商店也遭破坏。去年3月以来，全美发生的有明显证据的种族仇恨事件超过110起。在针对亚裔的攻击中，很多案件因未能明确仇恨动机而未被纳入统计。此前美国加州州立大学发布的一份报告也显示，2020年美国针对亚裔的仇恨犯罪激增149%。中方对此有何评论？

赵立坚：你的问题让我想起《纽约客》最新一期杂志的封面。在这幅名为《晚点》的画作中，一位亚裔母亲牵着女儿的手在地铁站候车，急切期盼着地铁到站，眼神谨慎地望向别处，站在一旁的女儿则紧紧抓住母亲的手，警惕着另一边的动向。本是一次再普通不过的车站候车，却让这对亚裔母女时刻担忧自身的安危。这样的场景发生在美国，令人心酸。

近几年，美国针对亚裔等少数族裔的仇恨犯罪不断上升，发生了很多悲剧。特别是疫情发生以来，美国上届政府有关政客发表公开或暗示性仇外言论，使用针对特定地域或人群的名称来替代新冠病毒，散播虚假信息和种族歧视的言论。这种做法极为不负责任，直接导致针对亚裔的种族歧视和仇恨犯罪愈演愈烈。

在美国，种族主义是全面性、系统性、持续性的存在。白人种族主义者、新纳粹分子和三K党成员公开使用种族主义标语、口号，宣扬白人至上，煽动种族歧视和仇恨。美国历史上对印第安人进行系统性种族清洗和大屠杀，犯下罄竹难书的种族灭绝罪行和反人类罪。美执法部门暴力执法导致非洲裔死亡案件频发。美国职场中的种族歧视根深蒂固，对少数族裔的社会歧视广泛存在。

美方应该真正践行保护人权的承诺，严厉打击针对包括亚裔美国人在内的少数族裔的歧视和仇恨暴力行为，切实保障少数族裔各项权利，让少数族裔摆脱歧视仇恨犯罪的噩梦，不再生活在暴力和恐惧之中。

《中国日报》记者：日前，菲防长洛伦扎纳称中国“海上民兵渔船”仍在牛轭礁集结，敦促中国船只尽快离开。菲外交部也再次发表抗议声明，称根据南海仲裁案裁决，菲方否认该礁及其附近海域是中国渔民的传统渔场。中国船只在南海的持续部署、存在和活动侵犯菲主权、主权权利和管辖权。中方对此有何评论？

赵立坚：关于中方渔船在牛轭礁作业避风情况，我们已经作过详细介绍。牛轭礁是中国南沙群岛的一部分，该礁及其附近海域向来是中方渔船的重要作业区和避风点，中方渔船在那里作业、避风合理合法。

南海仲裁案仲裁庭所作裁决是非法的、无效的，中方不接受、不承认该裁决，坚决反对任何基于该裁决的主张和行动。中方在南海的主权和权益是在长期历史过程中形成的，符合国际法。菲方企图拿一纸非法无效的裁决来否定中方在南海的主权和权益，否定中国渔民在南沙传统渔场上千年生产作业的历史和权利，违反了包括《联合国宪章》和《联合国海洋法公约》在内的国际法，这是不可接受的。

菲方应该客观正确看待，立即停止无端炒作，避免对两国关系和南海和平稳定大局造成负面影响。

深圳卫视记者：4月2日至3日，韩国外长郑义溶对中国进行了访问，王毅国务委员兼外长同其举行了会谈。中方如何评价此次中韩外长会晤？双方达成了哪些成果？

赵立坚：关于中韩外长会谈的情况，中方已经发布了消息稿，王毅国务委员兼外长也接受媒体采访做了详细介绍。

中韩互为永久近邻和战略合作伙伴。今明两年是“中韩文化交流年”，明年将迎来中韩建交30周年，两国关系面临深化发展的重要机遇。此次外长会谈期间，双方商定要加强两国各层级交往，及时协调沟通，增强彼此互信。上半年将启动中韩关系未来发展委员会进程，规划设计两国关系未来三十年发展蓝图。双方同意深化务实合作，打造高质量合作伙伴。双方支持将在本国的对方公民纳入疫苗接种范围，协商建立健康码互认机制。双方商定尽快召开人文交流促进委员会会议，统筹谋划丰富多彩的“中韩文化交流年”活动。双方还将一道推动区域全面经济伙伴关系协定尽早生效，就加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》问题加强沟通。双方重申应不懈推进半岛问题政治解决进程。

中国有句古话叫“三十而立”。中方愿同韩方一道努力，在近三十年双边关系良好发展基础上，不断增进两国互信友好与合作，加强双方在国际地区问题上的沟通协调，推动中韩关系不断迈上新台阶。

总台CGTN记者：我们注意到，中国国际电视台（CGTN）近期播出了系列新疆反恐纪录片的第四部，引起了舆论广泛关注。此前，中方多次强调新疆已经四年多没有发生暴恐案事件，那么现在是否仍然认为涉疆问题是反恐、去极端化问题？

赵立坚：最近大家都在热烈讨论这部纪录片。事实上，这个系列的四部反恐纪录片尽管重点和角度各不相同，但都反映出涉疆问题的本质，那就是反恐、去极端化问题。

在第一部纪录片《中国新疆 反恐前沿》中，无数现场画面真实反映了新疆曾发生过大量暴恐案事件。第二部纪录片《幕后黑手——“东伊运”与新疆暴恐》用充足有力的证据表明，“东伊运”恐怖组织就是新疆暴恐案事件的元凶。第三部纪录片《巍巍天山——中国新疆反恐记忆》，真实还原了新疆各族干部群众为反恐、去极端化斗争所付出的巨大努力和牺牲。刚刚播出的第四部纪录片《暗流涌动——中国新疆反恐挑战》则以事实驳斥所谓新疆“过度反恐”和“种族灭绝”谬论，证实“东伊运”就是一个彻头彻尾的恐怖组织。新疆虽然已连续四年多没有发生暴恐案事件，但直至今天，仍面临来自恐怖主义和极端主义的威胁和挑战。新疆依法持续开展反恐、去极端化工作依然是十分必要的。

新华社记者：据报道，伊朗核问题全面协议联委会将于本周在维也纳就恢复协议进一步谈判，明确具体措施。你能否介绍中方对会议的期待？3日，伊外交部发言人称，伊明确要求取消所有美国对伊制裁，不考虑循序渐进的计划。中方对此有何评论？

赵立坚：当前，伊核局势正处于关键阶段。中方支持召开全面协议联委会会议，讨论美国解除制裁和伊朗恢复履约相关问题，也支持联委会以适当方式与美方互动，期待各方早日就美伊恢复履约的方案达成共识。

我想强调的是，美国单方面退出伊核问题全面协议，破坏各方达成的共识，这是当前伊核危机的根源所在。美方理应无条件重返全面协议，取消所有相关对伊非法制裁，取消对第三方的长臂管辖。我们希望有关各方分清是非曲直，敦促美方在制裁解除问题上采取切实举措，同伊方相向而行，尽早实现全面恢复履约。

中方始终在伊核问题上发挥建设性作用，将继续致力于推动全面协议早日重返正轨，同时也将坚定维护自身合法权益。

总台央广记者：日前，约旦宣布挫败一起危害国家安全的活动。中方对此有何评论？

赵立坚：中方注意到有关事态。作为约旦的好朋友，中方支持约旦国王阿卜杜拉二世陛下为维护国家安全和稳定所采取的措施，相信在阿卜杜拉二世国王领导下，约旦完全有能力处理好内部事务，保持国家长治久安。

借此机会我还想提及，当地时间4月4日晚，中方协助约旦政府采购的中国新冠肺炎疫苗运抵安曼，这是中方以实际行动向约旦提供支持。中方将继续同约方开展抗疫合作，帮助约旦早日战胜疫情。

《北京日报》记者：王毅国务委员兼外长近日在福建先后接待新加坡、马来西亚、印度尼西亚、菲律宾外长访华。能否进一步介绍东南亚四国外长访华的具体成果？

赵立坚：此次东南亚四国外长来访，体现了中方同东南亚邻国常来常往、越走越亲的深情厚谊。访问期间，双方达成了许多重要共识。

在抗疫合作方面，中国同东南亚国家已携手跑赢了以疫情防控为重点的上半场，将继续跑好以疫苗合作为重点的下半场。各方同意，将致力于打造区域疫苗生产和分配中心，提高疫苗在本地区和全球的可及性和可负担性。中方同四国还将加快健康码互认，升级“快捷通道”，为恢复人员往来、促进复工复产合作创造更好条件。

在发展合作方面，面对全球疫情冲击，中国和东盟没有消极等待，而是化压力为动力，化危机为新机，实现了贸易和投资合作逆势增长，历史性地成为彼此最大贸易伙伴。各方同意深化后疫情时代务实合作，对接中国“十四五”规划和《东盟全面复苏框架》，高质量共建“一带一路”，扩大贸易规模，提升贸易自由化、便利化水平，为各方经济高质量发展注入新动力。

在区域合作方面，各方都同意切实维护现行以东盟为中心的区域合作架构，坚守东亚合作应聚焦东亚的初衷，弘扬有东亚特色的多边主义，为全球治理贡献东亚经验。各方都同意要共同维护地区稳定，加强涉海事务合作。以明年《南海各方行为宣言》签署20周年为契机，全面有效落实《宣言》，加快推进“南海行为准则”磋商。建立蓝色经济伙伴关系，培育并拓展海上合作新增长点。推动区域全面经济伙伴关系协定尽快生效，将东亚打造成带动全球疫后经济复苏的新引擎。

今年是中国东盟建立对话关系30周年，中方提议举办一次特别外长会，得到了四国外长积极响应。此次会议旨在总结梳理中国东盟过去30年合作的经验成果，展望规划未来长远合作，中方愿同东盟十国共同努力，以30周年为契机，实现务实合作提质升级，更好维护地区和平稳定与发展。

法新社记者：王毅国务委员兼外长上周五对几位东盟国家外长表示，在缅甸问题上，要避免联合国安理会不当介入，要避免外部势力干涉。中国是联合国安理会常任理事国，你能否说明一下，王国委说的“外部势力”指的是谁，他们的干涉具体指什么？

赵立坚：王毅国务委员在接受新华社采访时阐述了对缅甸局势的立场，你所说的是其中一部分内容。我们将其概括为“三支持”和“三避免”。

“三支持”是指，中方支持缅各党各派在宪法和法律框架下，通过对话寻找政治解决分歧的路径，继续推进得来不易并适合缅国情的民主转型进程；中方支持东盟坚持不干涉内政原则和协商一致传统，作为成熟的地区组织，以东盟方式鼓励并建设性参与缅内部和解进程；中方支持尽快举行东盟领导人特别会议，在东盟框架内，共同探讨缓解局势、解决问题的有效办法。

“三避免”是指，一要避免继续发生流血冲突和平民伤亡，防止局势恶化甚至失控；二要避免联合国安理会不当介入，损害缅甸主权并导致事态进一步复杂化；三要避免一些外部势力在缅国内推波助澜、火上浇油，通过搞乱缅甸谋取私利。

中方将同各方保持沟通协调，同东盟一道加大劝和促谈，全力推动缅局势尽快回稳降温。

彭博社记者：菲律宾政府上周称，在牛轭礁附近的九章群礁上发现了“非法建筑”，牛轭礁附近仍有中方船只，请问你可否证实菲方所指的“非法建筑”为中方所建？中方是否计划在牛轭礁维持永久存在？

赵立坚：关于第一个问题，我不掌握你说的情况，也没有听说过这样的信息。

关于第二个问题，我刚才已经非常详细地阐明了中方立场。中国的有关渔船在有关海域作业、避风，这是上千年来一贯的做法。我不知道为什么有关方面将中国渔民称为所谓“海上民兵”。这种说法别有用心，意图险恶。既然有个别国家能把新疆发生的事情定义为“种族灭绝”、“反人类罪”，其把中国渔民指称为“海上民兵”也就见怪不怪了。这种拙劣的伎俩不会得逞，世人也都看得清清楚楚。

追问：我刚才的问题不是关于牛轭礁附近中国渔船的身份，而是中方是否计划在牛轭礁维持永久存在？

赵立坚：我刚才说得非常清楚了，中方没有这样的计划。

日本广播协会记者：昨天日中外长举行了电话会谈。中方为什么主动提出会谈？中韩外长会谈后，马上举行日中外长通话，这其中有什么考量？另外，中方发布的消息稿中关于涉港和涉疆问题的内容较少，请问中方具体向日方传达了什么信息？

赵立坚：中日两国外长就双边关系及国际地区问题保持沟通很正常。基于维护中日关系来之不易的改善发展大局，双方通了电话。

关于你所提的中方就涉港和涉疆问题传达了何种信息，在通话中，中方重点强调，涉港、涉疆问题是中国内政，不容外国干涉。日方应正视客观事实，遵守国际关系基本准则。尤其是日本作为中国的近邻，对中国的内部事务应保持起码的尊重，不要把手伸得太长了。

追问：中韩外长会谈后马上举行日中外长通话，这其中有什么考量？

赵立坚：这是正常的外交沟通。我看不出来这二者间有何必然的联系。

塔斯社记者：今年是博鳌亚洲论坛成立20周年。请问外交部对这个论坛、这个平台在“软外交”、经贸等领域的影响力有何评价？

赵立坚：博鳌亚洲论坛年会将于4月18日至21日在海南博鳌通过线上线下结合的方式举行。据了解，届时，线下预计将有2000多人参会，数十位国家领导人、前政要和国际组织负责人将在线参与。今年正值博鳌亚洲论坛成立20周年，今年年会的议题既有继承又有创新，将设6大板块、数十场活动，涵盖“双循环”、金融开放、碳中和、数字经济和可持续发展等热点议题。

博鳌亚洲论坛是由29个国家共同发起、总部设在中国的国际会议组织。它成立的初衷是加强亚洲国家之间及亚洲与世界其他地区的交流与合作，促进亚洲经济的一体化。

论坛成立20年来，积极推动亚洲各国加强对话与合作，在凝聚亚洲共识、促进亚洲发展、实现亚洲繁荣等方面发挥了独特作用。论坛每年年会期间发布的有关亚洲经济一体化等报告，为研究亚洲主要经济体发展提供了重要参考。与此同时，论坛不断拓展“朋友圈”，同世界各国开展交流合作，为解决全球性问题、促进世界发展繁荣贡献“博鳌智慧”。

作为论坛东道国，中国政府将一如既往支持论坛发展，也欢迎各国积极参与论坛活动，助力论坛发挥更大作用。

《南华早报》记者：法美日印澳五国海军5日到7日在孟加拉湾举行海上联合演习，印度为首次参加。据日本媒体报道，这旨在牵制中国的海洋活动。中方对此有何回应？

赵立坚：我注意到有关报道。中方一贯认为，国与国之间的军事合作应有利于地区的和平稳定。

共同社记者：朝鲜日前宣布不参加东京奥运会，请问：第一，朝方是否对中方表达过对参加北京冬奥会的考虑；第二，据了解，目前朝鲜是首个决定不参加东京奥运会的国家。我们知道中方多次表示支持日方如期举办东京奥运会。中方会参加东京奥运会么？

赵立坚：关于第一个问题，我们注意到了有关报道。具体情况请你向有关国家核实。

关于第二个问题，我可以明确告诉你，中方支持日本成功顺利举办东京奥运会。

(责编：张信凤、刘慧)