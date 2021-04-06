新华社惠灵顿4月6日电（记者卢怀谦 郭磊）新西兰总理阿德恩6日宣布，新西兰和澳大利亚之间互免隔离旅行计划将于4月19日正式生效。

阿德恩在新闻发布会上说，新西兰和澳大利亚之间开通“旅行气泡”计划的条件已经成熟。她说，过去12个月，新西兰成功地确保新冠疫情受到有效遏制，现在终于可以恢复跨塔斯曼海峡的旅游。不过，在过去14天新冠病毒检测结果为阳性的人以及尚在等待新冠检测结果的人不能免隔离旅行。此外，如果疫情再次暴发，该计划可能会暂停。

所谓“旅行气泡”计划，是指疫情得到控制的国家及地区建立旅游合作关系，允许符合条件的民众跨境旅行，且入境后无需隔离。

澳新两国隔塔斯曼海峡相望。自2020年10月以来，澳大利亚新南威尔士州和维多利亚州已经允许新西兰人免隔离旅行，但新西兰此前迟迟没有回应何时对澳大利亚游客放开入境防疫限制。

旅游业是新西兰支柱产业之一，而澳大利亚是新西兰最大国际游客来源地。新冠疫情暴发以来，疫情防控措施导致新西兰国际游客量锐减，零售、住宿及餐饮服务业受到明显冲击。受此拖累，2020年第四季度新西兰国内生产总值环比下降1%。

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