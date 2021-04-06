中国驻清迈总领事馆总领事吴志武。图片来源：资料图片

人民网曼谷4月6日电 （记者孙广勇）在中国驻清迈总领事馆开馆30周年之际，中国驻清迈总领事馆总领事吴志武接受人民网记者专访。主要采访内容如下：

问：当年中方在清迈设领的背景和考虑是什么？

吴志武：中泰1975年7月建交后，关系发展迅速，高层往来频繁，经济合作日趋紧密。上世纪八十年代，两国携手努力，共同维护地区和平安全，战略互信进一步增强。为适应双方合作扩大和深化的现实需要，中泰同意相互设领。1989年2月，泰国率先在中国广州设立总领馆。中方也决定在泰国清迈设领，领区包括泰国最北部12个府，面积占泰国四分之一，人口约八分之一。经过筹备，总领馆于1991年4月10日开馆，这是中国在泰国设立的首个总领馆，也是改革开放后中国在东南亚设立的第一个总领馆，显示了中泰关系发展的高水平。

至于为什么选择清迈，首先是因为泰北与中国地理相近、文化相通、血缘相亲，历史上往来密切，华侨华人众多，各领域合作前景良好。其次，清迈是泰国除曼谷以外最发达、最重要的城市，也是泰北的经济文化中心，自然成为中方设领的首选。

30年弹指一挥间，中泰关系日新月异，国际地区格局斗转星移。伴随两国关系迅猛发展的东风，中国与泰北合作硕果累累，总领馆与领区各界结下深情厚谊。2021年是具有历史性意义的一年。中国将迎来中国共产党百年华诞，实施第十四个五年计划，开启全面建设社会主义现代化国家新征程。今年清迈也将庆祝建城725周年，我们期待通过庆祝建馆30周年，与清迈人民共襄其盛、同享喜悦。为此，我们专门制定了建馆30周年活动徽标。

中国驻清迈总领事馆建馆30周年活动徽标。图片来源：资料图片

问：总领馆建馆30周年活动的徽标有什么寓意？

吴志武：活动徽标是一位关心中泰友好、关注清迈的中国设计师义务设计的。主画面是简洁有力的数字“30”，“3”像是昂首腾飞的巨龙，“0”则是富有泰北文化特色的兰纳纹样，也像是旭日照耀中的泰式殿堂。徽标寓意中泰和谐共处、相得益彰，中国与泰北合作蒸蒸日上、前程似锦。

问：总领馆准备举行哪些庆祝活动？

吴志武：考虑到防控新冠疫情的需要，我们决定不把庆祝重点放在举办大型活动上，而侧重以此为契机，和领区各界一起回顾30年来双方各领域交往合作的发展，共同展望未来合作的前景。我们正向各界征集与总领馆有关的影像资料，准备在年内举办图片展，通过一个个美好瞬间，展示中国与泰北关系日渐密切、不断深化的历程。我们也计划邀请有关专家学者，以线上线下结合的方式参加研讨会，围绕促进中国与泰北友好交往、推动“一带一路”倡议和澜湄合作项目在泰北落地发展等问题，畅所欲言、献计献策。我们还准备举办总领馆开放日，邀请社会各界和青年学生走进总领馆，加深相互理解和友谊。

问：如何评价中泰关系的发展和中国与泰北合作的进展？总领馆发挥了什么作用？

吴志武：去年，中泰共同庆祝建交45周年。两国有千年友好交往的历史，“中泰一家亲”深入人心，双方互为可信赖的朋友和合作伙伴，堪称不同社会制度国家关系的典范。中国与泰北的友好交往是中泰关系不可或缺的组成部分，也是中泰合作良好发展的缩影。30年来，中国驻清迈总领馆积极联系领区各界，向泰北介绍中国，向中国介绍泰北，在中国与泰北友好交往与合作中，切实发挥了桥梁和纽带的作用，既是传感器，更是推进器。总领馆参与接待多位到访泰北的中国领导人，促成泰北各界组团赴华考察、访问。我们还积极协调泰北多个府、市与中方省市缔结友好城市关系，不断扩大地方和各机构间的对口合作与交流。30年前，知道清迈的中国人可能还不太多。今天，清迈和泰北在中国家喻户晓。2020年之前两三年，每年都有逾200万中国游客慕名到访，约占来泰中国游客的四分之一。同时，在泰北和清迈长居的中国人和中国留学生越来越多，双方人文合作方兴未艾。双方经贸和农业合作水平日益提升，在替代种植领域开展了良好合作，泰北的龙眼、芒果、茶叶等农产品在中国十分畅销。在文教、大熊猫联合科研、清洁能源开发、山火与雾霾综合治理、共同打击跨国犯罪等领域，双方合作日益深化，为广大民众带来实实在在的利益。泰北有风景如画的秀美山川，灿烂悠久的文化底蕴，得天独厚的区位优势，将在中泰关系和澜湄合作中焕发更大光彩。中国驻清迈总领馆愿继续为促进中国与泰北的合作而不懈努力。

问：庆祝建馆30周年之际，您对领区各界有怎样的愿景？

吴志武：孔子说“三十而立”，意指人到30，应确定人生目标和发展方向，独立承担应尽的责任。回首建馆以来走过的路，30年风雨兼程，不忘的是初心；30年逐梦前行，不变的是友谊。进入而立之年的中国驻清迈总领馆，恰逢天时地利人和，大有可为，前景可期。当前，中泰关系稳步发展、日臻成熟，为中国与泰北深化合作提供了坚实基础，这是天时。“一带一路”倡议和澜湄合作不断走深走实，为泰北发挥区位优势创造了难得机遇，这是地利。中泰友好合作的丰硕成果使两国人民得益受惠，得到两国各界的大力支持，这是人和。我相信，凭借这些有利条件，中国与泰北合作一定能在现有基础上更上一层楼，续写绚丽篇章。

最后，我们要衷心感谢领区各界朋友30年来的大力支持与协助。我们愿与大家继续携手同行，不断增进友好交流，扎实推动中国同泰北在各领域的互利合作，为中泰全面战略合作伙伴关系不断深化作出应有贡献。

在泰历新年宋干节即将到来之际，祝各界朋友新年大吉，心想事成！祝中泰两国国泰民安，繁荣发展！祝中泰友谊之树根深叶茂，历久弥坚！

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