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恒香：和合世界香飘远，天南海北一壶春丨2021国际茶日

2021年04月06日11:29 |
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茶和世界，共品共享。

日前，“国际茶日·大使品茶”之粤品粤香广东专场活动在京举行，本次活动由农业农村部农业贸易促进中心（中国贸促会农业行业分会）联合广东省农业农村厅、广东省农业科学院共同举办，是2021年“国际茶日”的系列活动之一。

茶源于中国，融于世界。中外嘉宾共同品鉴香茶、欣赏茶艺、感受广东茶文化，喝出了友谊，畅谈了未来的合作。

本次活动品鉴的“凤凰单丛”“英德红茶”“揭西云雾炒茶”，是来自广东的特色香茗。广东，是海上“丝绸之路”最重要的起点，也是中国茶叶对外贸易的重要窗口，产茶历史悠久，今天仍是中国茶叶四大产区之一。

好客的广东人把大使们带到了他们位于千里之外的茶园。通过5G连线，在场嘉宾“云游”了位于广东省揭阳市揭西县的生态茶园，饱览云雾缭绕、满目青翠的茶园美景。

来者都是客！茶农还有茶礼赠——

每位与会的外国使节，都代表自己的国家在这里认养下了一垄茶树——未来，这些茶树产出的茶叶，将会经过古法炒制，变成清润甘醇的茶，专程从广东寄送给他们。外国使节纷纷表示，会把这份茶香分享给更多人。

广东省农业农村厅厅长顾幸伟通过视频向在场嘉宾表达问候，欢迎各位嘉宾到广东考察叹茶。他说，近年来广东率先创建全国生态茶园大省，推动了茶叶产业高质量发展。在中华民族的历史进程中，茶不仅是一种饮品，更是一种文化符号，茶香里传递出的是浓郁的人文情愫。

此次活动请各位大使和嘉宾品尝的“凤凰单丛”“英德红茶”“揭西云雾炒茶”，是来自广东的特色好茶。广东非常荣幸能邀中外嘉宾共品广东茶香，共享广东茶韵和魅力，进一步加深与各国茶文化的交流互鉴。

茶道之千年古韵，向世界传递礼义和仁爱，“国际茶日”将四海之内饮茶人紧密联系在一起，为推动茶产业持续健康发展，深化茶文化交融互鉴注入新动力。让我们共迎2021年“国际茶日”！

(责编：刘洁妍、杨牧)

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