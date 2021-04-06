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上海合作组织秘书长弗拉基米尔·诺罗夫：发展如此迅速的新疆怎么可能不开放

2021年04月06日10:15 | 来源：央视新闻客户端
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近日，上海合作组织秘书长弗拉基米尔·诺罗夫及有关国家驻华使节和外交官一行30多人，前往中国新疆维吾尔自治区参观访问。弗拉基米尔·诺罗夫在接受总台CGTN记者刘欣专访时，分享了他对新疆实地访问的观察。他表示，新疆的发展有目共睹，一个经济发展如此迅速的新疆怎么可能不开放？世界不能再被谎言欺骗。

中国国际电视台记者 刘欣：国际一些媒体上针对新疆的“指责”，我相信您已经看到相关报道，您实地考察新疆后，是否对情况有了进一步的了解呢？

上海合作组织秘书长 弗拉基米尔·诺罗夫：是的我看到了，一些国际媒体上充斥着这样的信息。就棉花产业来讲，我们可以看到今年机械化采收率将达到84%，或者85%。这些机器是在新疆的阿克苏生产的，阿克苏是主要的棉花产地之一，棉花产业所运用的技术让人印象深刻，我们也参观了阿克苏的一个纺织工厂，现代化程度很高，人工操作不常见，那里有大约5000名员工，90%来自当地的少数民族，比如维吾尔族、哈萨克族以及其他少数民族。至于他们的生活状况可以说，我们不仅看到他们工作的地方，有非常现代化的纺织机，这些机器是每个纺织业大国都梦寐以求的，我们也参观了他们的生活区，他们的食宿区域还有厨房，他们的员工餐是免费的，当然他们还可以自费选择额外的餐食，他们可以自己选择。当然，提供给穆斯林雇员的都是清真食品，同时薪资水平也很重要，月均工资大约600到900美元，可以说这在发展中国家纺织行业（收入中）已经算很高水平了，这很了不起。我是参照了我自己国家纺织行业的薪资水平，因此在作出这些指控，并且挑动大家的情绪之前首先要实地考察，看了再说，我们亚洲地区也有个俗语：百闻不如一见。

中国国际电视台记者 刘欣：但有些人说，你看新疆不开放，没有透明度，他们不让人们去看，不想让别人看，或者只展示他们想让人看的，而不是全部。您怎么想？

上海合作组织秘书长 弗拉基米尔·诺罗夫：我不同意这个观点，因为今天的新疆根本不可能不开放，因为经济一直在发展，新疆维吾尔自治区与8个上合组织国家（含观察员国）接壤有蒙古国、俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦以及巴基斯坦等国家，疫情期间民间交流有一些限制，（2019年前三季度）来到新疆的游客达到近1.8亿，新冠肺炎疫情前新疆大约有7000万外国游客，今年新疆预计要接待游客2亿人次，2025年将达到4亿人次，这么多游客来来往往并没有受到限制，新疆怎么可能封闭呢？所以我完全不同意这个观点，因为我们有机会看我们想看的一切，我们自由地参观我们想去的地方，这也是为什么日程安排紧凑到我们都没有时间休息，我们的任何要求都是可能实现的。

(责编：艾雯、刘叶婷)

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