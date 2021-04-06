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新疆农业机械化提高 昔日采棉工日子更红火

2021年04月06日09:56 | 来源：央视新闻客户端
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新疆棉花生产的高度机械化改变了许多人的生活方式。许多以往以采摘棉花为生的当地人现如今做起了小生意，过上了新生活。来看中国国际电视台记者从新疆发回的报道。

努尔曼古丽今年28岁，生长在新疆产棉大县沙雅县。和许多亲戚朋友一样，她曾经也是一名采棉工。近些年，随着新疆棉花生产机械化水平的提高，在棉花地里劳作的采棉工越来越少。许多采棉工转行做起了小买卖，不仅生活轻松了，赚的钱也更多了。

努尔曼古丽·麦合麦提：我都认识他们，以前都是农村的，现在都是开个店，你看一下蛋糕店、商店、食堂都有，化妆店也有，他们开店实际是比摘棉花挣钱更多。

努尔曼古丽现在在沙雅县一家中国移动营业厅工作，月收入能达到6000元人民币。而她的丈夫阿迪力·热合曼如今拥有一家棉花农场，年收入有近50万元人民币。

阿迪力·热合曼：去年我们决定重新装修我们的房子，过去我们就是农民，必须用手去干农活，我们钱不多，时间也不多，现在我们买了一些新的家具，我们还给房子安装了地暖。

夫妻二人说，即便是在多年前手工采摘棉花的时期，也从来没发生过所谓的“强迫劳动”。虽然采棉很辛苦，但由于收入高，少数民族群众都是自愿加入到采棉工作中。

努尔曼古丽·麦合麦提：我18岁的时候就捡棉花去了，我和亲戚朋友十几个人（一起去），一天能捡100多公斤。

记者：你一个人吗？

努尔曼古丽·麦合麦提：对，是我一个人，我捡得比较多，我去捡棉花的时候就是我自己挣钱。

记者：不是别人强迫你们做的？

努尔曼古丽·麦合麦提：没有没有，都是我自己挣钱，是我自己喜欢捡棉花这个事情的。

(责编：艾雯、刘叶婷)

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