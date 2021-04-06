人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

美国大城市犯罪率不断上升 去年杀人案件同比增加33%

2021年04月06日09:45 | 来源：央视新闻客户端
小字号

据美国有线电视新闻网4日报道，美国大城市警察局长协会3日发布的一份报告显示，2020年美国主要城市发生的犯罪事件激增，而这一现象今年有愈演愈烈的趋向。

报告显示，2020年，美国的杀人案件同比增加了33%。美国警察管辖的66个人口较多的警区中，有63个警区中至少一个类别的暴力犯罪增多，包括杀人、抢劫、强奸或恶意伤人。

而今年1至3月期间，许多大城市的犯罪率又比去年同期出现了上升。以美国主要城市——纽约、洛杉矶和芝加哥为例，截至3月28日，纽约市发生的枪击案比去年同期激增近50%，洛杉矶的杀人案件同比增加36%，芝加哥的枪击案和杀人案分别同比增加近40%和33%。

专家分析，美国犯罪率不断上升牵涉了一系列因素，包括新冠肺炎疫情所引发的社会焦虑、经济滑坡、警力不足以及各种示威游行等。

2020年5月，非洲裔男子乔治·弗洛伊德在明尼阿波利斯市遭白人警察暴力执法后死亡，这一事件在全美引发大规模反对警察暴力执法、抗议种族歧视的浪潮。不少地方为了维护治安，抽调大量警力，造成社区警力不足。

另外，新冠肺炎疫情也让一些警察局人手捉襟见肘。一旦有一人确诊或隔离，与之密切接触过的同事也必须隔离。

疫情也让法院、监狱、拘留所等刑事司法机构疲于应付。由于这些场所都是疫情高发区，一些等待审判的嫌疑人和轻罪犯人被提前释放。

(责编：艾雯、刘叶婷)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部