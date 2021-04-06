据美国有线电视新闻网4日报道，美国大城市警察局长协会3日发布的一份报告显示，2020年美国主要城市发生的犯罪事件激增，而这一现象今年有愈演愈烈的趋向。

报告显示，2020年，美国的杀人案件同比增加了33%。美国警察管辖的66个人口较多的警区中，有63个警区中至少一个类别的暴力犯罪增多，包括杀人、抢劫、强奸或恶意伤人。

而今年1至3月期间，许多大城市的犯罪率又比去年同期出现了上升。以美国主要城市——纽约、洛杉矶和芝加哥为例，截至3月28日，纽约市发生的枪击案比去年同期激增近50%，洛杉矶的杀人案件同比增加36%，芝加哥的枪击案和杀人案分别同比增加近40%和33%。

专家分析，美国犯罪率不断上升牵涉了一系列因素，包括新冠肺炎疫情所引发的社会焦虑、经济滑坡、警力不足以及各种示威游行等。

2020年5月，非洲裔男子乔治·弗洛伊德在明尼阿波利斯市遭白人警察暴力执法后死亡，这一事件在全美引发大规模反对警察暴力执法、抗议种族歧视的浪潮。不少地方为了维护治安，抽调大量警力，造成社区警力不足。

另外，新冠肺炎疫情也让一些警察局人手捉襟见肘。一旦有一人确诊或隔离，与之密切接触过的同事也必须隔离。

疫情也让法院、监狱、拘留所等刑事司法机构疲于应付。由于这些场所都是疫情高发区，一些等待审判的嫌疑人和轻罪犯人被提前释放。

(责编：艾雯、刘叶婷)