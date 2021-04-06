“我有一个梦想”！半个多世纪前，美国民权运动领袖马丁·路德·金在那场著名的演讲中，为反对种族歧视、争取平等发出了强有力的呼喊。1968年4月4日，也就是整整53年前，马丁·路德·金遭到种族主义分子暗杀。

如今，53年过去了，在美国，马丁·路德·金关于种族平等的梦想实现了吗？少数族裔遭到的歧视和仇恨减少了吗？

马丁·路德·金：我梦想有一天这个国家会站起来，真正实现其信条的真谛“我们认为这些真理是不言而喻的，人人生而平等”，我梦想有一天我的四个孩子将在一个不是以他们的肤色，而是以他们的品格优劣来评价他们的国度里生活，我今天有一个梦想。

梦想仍是梦想 少数族裔依然“不能呼吸”

53年后的4月4日这一天，非洲裔男子乔治·弗洛伊德遭白人警察跪压致死案的庭审继续。弗洛伊德绝望的呼喊仍然回响在人们耳畔，弗洛伊德和许多像他一样的非洲裔美国人仍然没有等来平等和公正。

53年后的4月4日这一天，在美国多地，民众集会抗议针对亚裔的歧视行为和仇恨犯罪。针对亚裔的种族歧视和欺凌早已渗透到美国社会生活方方面面。

53年后的4月4日这一天，美国少数族裔仍在新冠肺炎疫情的痛楚中挣扎。在美国，新冠肺炎病亡率最高的人群是少数族裔，疫苗接种率最低的是少数族裔，生活受疫情冲击最大的也是少数族裔。

53年后的4月4日这一天，移民儿童仍然在美墨边境的临时拘留中心里苦苦等待，恶劣的生活条件仍然没有改善。

但仍有更多的来自拉美国家的非法移民被赶进拘留中心，人权状况堪忧。

从美国民权运动领袖马丁·路德·金喊出“我有一个梦想”，到今天的“我无法呼吸”，已经过去了半个多世纪。种族歧视这一美国社会的顽疾远未治愈，民权运动依然在路上。

悲剧不断上演，残酷的现实不断提醒人们：美国少数族裔追求平等的梦想依然遥不可及，美国距离真正做到尊重人权和消除种族歧视，路还很远很远。

(责编：艾雯、刘叶婷)