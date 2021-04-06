入春以来，新疆气温自南向北回升，不少农田达到春播要求。沙雅县、巴楚县等南疆产棉大县，及新疆生产建设兵团部分南疆团场，都已拉开棉花春播序幕。

近日，以色列人、短视频博主高佑思前往新疆阿克苏地区沙雅县，亲自体验了当地棉花的机械化种植，并对当地民众的幸福生活深有感触。

以色列博主感叹当地人民的幸福生活

以色列短视频博主 高佑思：我的棉农体验已经开始了，这两位是当地的棉农朋友。今天先犁地，明天他们会播种棉花种子，我先来体验一下，然后去他们家里，跟他们聊一聊棉农的生活，我就是为这个来的。

针对某些西方国家反华势力炮制针对新疆棉花和人权的谎言，高佑思表示，经过此次新疆之行，深刻感受到了新疆的美丽、民族的团结、人民的幸福和经济的发展。

以色列短视频博主 高佑思：更令我惊讶的是，新疆人民的生活非常富足，当地的棉花产业非常有趣，非常发达和稳定，是支柱产业，给他们带来了稳定和不断增长的收入。我们还谈到了科技是如何改变生活的，真正改变他们生活的是可以用非常先进的机器进行播种和采摘，这一切让生活变得更便捷。这次我的新疆之行最难忘的是，这里的一切都很正常，有时候人们不明白这有多么重要，人们容易被一些媒体带偏，容易相信那些图片和视频，但如果你真的来到这里，就会发现这里和其他地方并没什么不同。人们一直在为幸福奋斗，和家人一起赚钱，也有开心和不开心，这里和其他地方是一样的。

英国博主指责西方媒体扭曲真相 误导公众

另一位长期居住在中国的英国短视频博主杰森·莱特福特揭露了部分西方媒体扭曲真相的惯用伎俩，并指责他们误导公众。

英国短视频博主 杰森·莱特福特：一些西方媒体的胡编乱造，其实是一个巨大的阴谋，他们借此试图破坏中国的稳定，为他们自己的地缘政治利益服务。他们为什么会选择采棉花这个特殊的主题？因为对于西方人来说，一听到摘棉花，他们会立刻想到当年欧美国家搞奴隶贸易的事情。要写一则长篇报道，一切都是要讲证据的。所谓“一百万人集中营” 有证据吗？证据是什么？并没有。那他们为什么不说二百万呢？那只是因为一百万“听起来合理一点” 。

(责编：艾雯、刘叶婷)