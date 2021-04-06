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种族歧视让“人权卫士”颜面扫地（观象台）

张  红
2021年04月06日09:29 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　近来，美国多个城市掀起了轰轰烈烈的“停止仇恨亚裔”活动。

　　现实，鲜血淋漓。3月17日，一位在美国生活了26年的亚裔老太太，像往常一样在街头散步时遭到了一名30多岁白人男子的袭击。3月16日，美国佐治亚州亚特兰大市发生连环枪击案，造成8人丧生，其中6人是亚裔女性。3月2日，一名56岁华裔男子搭乘地铁时无故遭毒打，导致失去意识。近日，在美国，一场名为“随意掌掴亚裔挑战活动”在社交媒体流传，有消息称，一群青少年发起了该场极不人道的挑战运动，并将目标锁定为在湾区乘坐公共交通工具的亚裔长者和亚裔女性。且不说事件的真实性，消息本身就已经令人毛骨悚然。

　　“亚裔现在就像任人宰割的猎物”，美国有线电视新闻网一名亚裔记者在节目中坦言，她近期常常“整夜无法入睡，一家人生活在恐惧中”。

　　数字，触目惊心。美国“制止仇恨亚太裔美国人”组织3月16日发布报告表示，自去年3月19日至今年2月28日，共收到3795起各种类型针对亚裔的种族歧视事件报告，包括人身攻击、言语攻击等，其中华裔是被攻击最多的族裔。加州州立大学圣贝纳迪诺分校发布了一份报告，对美国16个大中城市中的仇恨犯罪进行了分析：2020年，针对亚裔的犯罪增长了近150%；其中，纽约市针对亚裔的犯罪较2019年上升了833%。

　　这一切，发生在自诩为“人权卫士”的美国，尤其令人愤怒和悲哀。

　　有人说，这一波歧视亚裔是“历史开了倒车”。19世纪末20世纪初，亚裔曾被美国主流社会视为“黄祸”。美国史上唯一针对特定族群的歧视性法案《排华法案》、阻止日本劳工进入美国的《君子协定》以及不允许亚裔移民美国的“排亚法案”，就是那一时期的产物。

　　在不久前的消除种族歧视国际日，联合国秘书长古特雷斯尖锐指出，美国近期频繁发生的针对亚裔暴力事件的背后，是将新冠病毒与亚洲相联系导致的种族主义。《华盛顿邮报》文章也援引挪威社会学家约翰·加尔通观点称，反复发出针对亚裔人口的错误讯息，强化了主流文化针对亚裔的直接和结构性的暴力。

　　新冠肺炎疫情暴发以来，美国上届政府反应迟缓致使疫情失控，各种社会问题随之四起、民怨沸腾。为推卸责任，少数美国政客和反华分子出于零和博弈思维和意识形态偏见，极尽“甩锅”、抹黑之能事，拼命炮制、散播关于中国的谎言和虚假信息，煽动种族主义仇恨，纵容歧视中国在美留学人员和在美中国公民的行为，甚至对他们肆意监控、滋扰、盘查和逮捕。这些充满意识形态偏见和种族歧视的政治诽谤和人权侵害，成为挑动对亚裔仇恨的助燃器，把美国社会始终存在的歧视亚裔现象再次推高。

　　事实上，在“人权卫士”美国，不但侵犯人权的历史上不了台面，而且人权现状也是一地鸡毛。非洲裔遭到排斥、白人至上主义盛行、反亚裔，这些只不过是美国侵犯人权丑行的冰山一角。当下，“黑人命也是命”运动还远未结束，“停止仇恨亚裔”等抗议活动又席卷全美，不知道美国还有何颜面死抱着“人权卫士”的幌子，对他国指手画脚？

(责编：崔越、刘叶婷)

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