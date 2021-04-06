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韩国LG今夏退出手机市场

2021年04月06日08:28 | 来源：新华网
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韩国LG电子株式会社5日宣布，因其手机业务持续亏损，企业决定缩减手机生产和销售规模，7月底彻底停产。这意味着LG在经营26年手机业务后，最终放弃了这块市场。

【首个“全退”大品牌】

据路透社报道，LG将成为第一个决定完全退出手机市场的大品牌。其他风行一时的国际知名手机品牌如诺基亚、HTC、黑莓等虽然风光不再，但没有一家计划完全撤出这一市场。

韩联社报道，LG在发给韩国监管部门的声明中说，其智能手机业务自2015年二季度以来连续亏损，去年累计损失达5万亿韩元（约合44亿美元)。退出竞争激烈的手机市场后，LG希望集中资源开发其他新兴增长领域，比如电动汽车零配件、物联网设备和智能家居用品。

智能手机业务目前是LG五大业务板块中最小的一块，仅占企业收入来源的约7%，预期到7月31日实现停产。关于手机业务部门员工去向，在韩国的员工将转移至其他业务部门和下属分支部门，其他地区的分流安排将由当地分公司决定。

LG在声明中说，今后一段时间内将为现有手机用户提供服务支持和软件更新，各地区持续时间不同。

LG还在电话会议中告知业内人士，这家企业将保留它在4G和5G领域的核心技术专利与核心研发团队，也会继续研发6G通信技术。就今后是否会对外授权使用其专利，LG说尚未决定。

【退出竞争　保留专利】

LG1995年成立手机研发部门，曾经也以超大广角摄像头等创新设计引领市场。2013年，LG曾成为世界第三大智能手机制造商，仅次于三星和苹果。

但在那之后，LG旗舰产品系列出现软件和硬件故障，加上系统软件更新慢等弊端，使LG手机逐渐失去消费者青睐。分析人士还说，LG在营销方面水准欠佳，竞争不过同类品牌。

按照美国康特波因特研究公司的估算，LG智能手机销售量目前仅占全球市场份额的2%左右，排第九位。LG去年的智能手机出货量为2000多万部，而同样出身韩国的三星出货量达到2.56亿部，排名首位。

LG手机目前在北美市场占有率为10%，是这一地区的第三大品牌。撤出后，这块“蛋糕”估计将被美国苹果和韩国三星“吞食”。韩国现代重工投资证券公司分析师高义永（音译）说，由于LG在美国主打中端产品，而三星中端产品线比苹果丰富，可能在吸纳LG用户方面相对有优势。

另外，LG当前在拉丁美洲的市场占有率排名第五。按照业内人士的说法，LG退出拉美可能使三星和中国品牌受益。

韩联社援引知情人士的话报道，LG曾与越南温纳集团、德国大众集团商谈出售手机业务，但条件谈不拢。

LG说，尽管放弃手机业务后短期内收入会下降，但长期来看，这一决策终会改善其财务状况和管理效率。（沈敏）（新华社专特稿）

(责编：艾雯、刘叶婷)

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