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美国佛州污水池泄漏 州长宣布紧急状态

2021年04月06日08:27 | 来源：新华网
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美国佛罗里达州坦帕湾一座工业污水池连日泄漏，随时可能“决堤”、酿成环境灾难。截至4日，应急人员仍在抢修。佛州州长罗恩·德桑蒂斯3日宣布事发地进入紧急状态，数百户居民以及附近一座监狱部分人员转移安置。

美联社报道，这座污水池位处矿区，3月已有泄漏迹象，4月2日泄漏水量急剧上升，州政府担心池壁随时可能彻底垮塌，使污水外溢。池中所储污水含有大量磷、氮等物质，若流入坦帕湾海域或引发赤潮灾害；污水池附近储有工业废渣磷石膏，其中含多种放射性物质以及汞、铅、砷等有毒重金属，池水决堤可能造成放射性污染。

州长德桑蒂斯3日宣布事发区域实施紧急状态，4日乘直升机视察现场后告诉媒体记者：“我们正在试图阻止一场‘真正的灾难性洪水’降临。”

截至4日，已有300多户居民接到紧急疏散令，部分高速公路封闭。附近一所监狱把一楼人员全部转移到二楼，以防洪水来袭。

德桑蒂斯说，作业人员正在以每天超过10万立方米的速度为污水池抽水，以避免决堤。

佛州马纳蒂县官员斯科特·霍普斯说，根据模型计算，一旦污水池决堤，周边区域可能遭遇30厘米至1.5米深的洪水，希望到6日抢修进展能有突破，“目前我们还没有脱离危险”。

据法新社报道，这座污水池不是第一次出状况，过去几十年来数次发生险情。佛州农业部门官员尼科尔·弗里德致信州长，“半个多世纪以来，这处矿区设施多次发生危害民众健康和环境安全的险情”，其中多次涉及池壁损坏。

德桑蒂斯表示，污水泄漏事件“不可容忍”，污水池所有者HRK控股公司应对此事承担责任。截至4日，这家公司尚未作出回应。（杨舒怡）（新华社专特稿）

(责编：艾雯、刘叶婷)

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