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印度疫情加重　孟买宵禁至月底

2021年04月06日08:25 | 来源：新华网
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印度上周新增新冠确诊病例逾48万例，比前一周多三分之一，其中印度最大城市孟买所在的马哈拉施特拉邦疫情形势尤为严峻。为遏止疫情传播，该邦决定从5日起实行宵禁等措施。

马哈拉施特拉邦政府4日晚发表声明说，从5日直至本月底，全邦每天晚8时至次日早7时实施宵禁，在此期间仅允许提供必要服务的商店等场所营业。商场、餐馆、影院、泳池、酒吧、宗教场所等将关闭。

声明说，这些限制性措施主要针对人群聚集，将尽量不影响经济活动和务工人员打工。

依照声明，邦内公共交通工具上，最多允许最大客容量的一半人同时搭乘。经济活动方面，在遵守防疫规定的前提下，工业和制造业生产活动、电影拍摄等可以照常进行。

孟买体育官员说，印度板球超级联赛定于本月10日至25日在孟买举行的10场比赛仍将正常举行。

马哈拉施特拉邦汇集大量外来务工人员，经济产值占到印度全国的大约16%。邦首府孟买有2000万人口，是印度金融中心和第一大港口，印度电影工业基地宝莱坞也在该地。

孟买4日报告单日新增新冠确诊病例1.1万多例，为疫情暴发以来最高。印度4日共报告单日新增确诊病例9.3万多例，其中人口不到全国十分之一的马哈拉施特拉邦高达4.9万多例。该邦当天报告死亡病例277例，印度全国为513例。这意味着该邦4日新增确诊和死亡病例都占到全国的一半以上。

印度卫生部门数据显示，过去14天，马哈拉施特拉邦累计新增确诊病例占全国的57%，累计死亡病例占全国的47%。

印度的新冠确诊病例排在美国和巴西之后，为全世界第三高。过去7天，印度累计新增病例48.3万多例，比前一周猛增37%；巴西为46.3万多例，比前一周低；美国则在三国中新增最少，约为45.1万例。

印度专家认为，民众对封城措施执行不严，以及传染性强的变异新冠病毒输入，是2月中旬以来疫情抬头的主要原因。

印度总理纳伦德拉·莫迪4日与政府部长召开会议，讨论眼下疫情形势和疫苗接种进展。

据德新社报道，印度4月1日向全部45岁以上公民开放疫苗接种。目前印度有6500万人仅接种了第一剂新冠疫苗，1000万人接种完两剂疫苗。政府希望到8月实现为3亿人接种疫苗的目标。（郭倩）（新华社专特稿）

(责编：艾雯、刘叶婷)

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