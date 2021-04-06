日本媒体5日披露，日本政府和德国政府将于本月中旬举行外长和防长“2+2”线上会谈，重点讨论防务合作。按照日媒说法，这是两国首次举行此类“2+2”会谈。

《读卖新闻》援引匿名消息源报道，会议具体日程还未确定，可能定在4月16日。除此之外，报道没有透露其他详情。

共同社报道，日本外务大臣茂木敏充和德国驻日大使伊娜·莱佩尔3月22日在东京签署一份情报协定，旨在共享军事机密和加强武器装备采购等防务合作。

按照德国国防部长安妮格雷特·克兰普-卡伦鲍尔的说法，该协定对这两个技术大国进行真正有价值的合作至关重要。

对德方而言，该协定有利于增加对亚洲事务的参与。去年9月，德国调整对外政策，起草印度洋-太平洋地区外交和贸易指导方针，寻求在安全领域增强其在亚洲的存在。

德国总理安格拉·默克尔2019年2月访问日本时，与时任日本首相安倍晋三就签署军事情报保护协定基本达成一致。只是，由于德日各自对协定条款的法律解释不同，当时未能正式完成谈判。

日本已同美国、澳大利亚、韩国缔结军事情报保护协定。（王宏彬）【新华社微特稿】

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